Elevii au intrat în vacanţa de la finalul primului modul de învăţare

Elevii au intrat de vineri în vacanţa de la finalul primului modul de învăţare; următorul modul de cursuri va desfăşura între 4 noiembrie şi 20 decembrie, când va începe vacanţa de Crăciun şi Revelion.

Anul şcolar 2024-2025 este structurat în cinci module, despărţite de vacanţe.

Datele acestora sunt fixe, cu excepţia celei din luna februarie, când perioada va fi stabilită de inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.