Elevii din clasele V-XII întră în examene!

Inspectoratul Școlar Județean Iași demarează un parteneriat cu o platformă digitală pentru îmbunătățirea performanței şcolare. În perioada 19 - 30 septembrie, elevii din clasele V-XII din toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi cele particulare din tot județul susţin testarea inițială standardizată.

Testarea iniţială va fi dată la opt discipline de studiu: Limba și literatura română, Matematică, Istorie, Fizică, Biologie, Chimie, Informatică, Geografie pentru elevii din clasele V-XII. „Scopul acestei evaluări este de a realiza o diagnoză obiectivă privind nivelul de pregătire a elevilor și de a stabili, ulterior, demersuri educaționale eficiente atât la nivelul unităților de învățământ, cât și la nivel județean. Elevii vor fi testați în unitatea de învățământ sub supravegherea unui cadru didactic, utilizând, fiecare în parte, câte un dispozitiv electronic (PC, laptop, tabletă sau smartphone) al școlii/ personal, conform unui grafic stabilit de conducerea școlii”, spune Antonina Bliorţ, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Şcolar.

Durata testului, indiferent de clasă, este de 45 de minute. „La finalul fiecărui test va fi generat un raport cu rezultatele obținute de elev la testul respectiv. Scorul obținut de elevi nu va fi consemnat în catalog. La începutul acestei săptămâni, Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat o ședință de lucru online cu directorii unităților de învățământ la care au participat, de asemenea, informaticienii și persoanele responsabile cu administrarea testelor inițiale BRIO, desemnate la nivelul fiecărei școli”, a spus Antonina Bliorţ.

Testele inițiale standardizate nu se aplică elevilor din școlile speciale și nici elevilor cu CES din școlile de masă care lucrează după programă adaptată. Evaluarea inițială a acestor elevi se poate realiza în regim individualizat, cu instrumente specifice elaborate de către profesorii de la clasă. Laura RADU