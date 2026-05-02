* elevii din județul Iași au obținut 22 de premii, mențiuni și distincții speciale la fazele naționale ale Olimpiadei de Religie * lor li se adaugă două distincții omagiale acordate de Patriarhia Română, ceea ce ridică bilanțul total la 24 de recunoașteri

Lotul județului Iași a obținut rezultate remarcabile la fazele naționale ale Olimpiadei de Religie 2026, competiție dedicată cultelor recunoscute de stat. În luna aprilie, elevii ieșeni au participat la probele naționale pentru Cultul Ortodox, Cultul Romano-Catolic, Creștini după Evanghelie și Cultul Adventist de Ziua a 7-a, reușind să aducă acasă premii, mențiuni și distincții speciale.

Pentru clasele IX-XII, etapa națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox s-a desfășurat la Reșița, în perioada 15-19 aprilie 2026. Trei eleve din județul Iași au primit mențiuni din partea Ministerului Educației și Cercetării, echivalente locului al IV-lea: Nicoleta Balan și Ioana Iliescu, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, precum și Ilinca Daria Huțanu, de la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Tot la nivel liceal, Georgiana-Petronela Năstrușnicu, elevă la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău, a obținut Premiul Special oferit de Episcopia Caransebeșului. Rezultatul confirmă prezența constantă a școlilor din județul Iași în competițiile naționale de profil.

Premii pentru elevii de gimnaziu din Iași

Rezultate foarte bune au fost obținute și de elevii de gimnaziu. La etapa națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox pentru clasele V-VIII, desfășurată la Brăila, în perioada 21-25 aprilie 2026, două eleve din Iași au primit Premiul al III-lea din partea Ministerului Educației și Cercetării. Este vorba despre Ioana Babei, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, și Ioana-Maria Stoica, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași.

Mențiuni au primit Ecaterina Scutaru, de la Școala Gimnazială „Vasile Conta” Iași, și Teodora Mancaș, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași. De asemenea, trei eleve au fost recompensate cu Premiul Special oferit de Arhiepiscopia Dunării de Jos: Maria Olaru, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, Georgiana Nectaria Trofin, de la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, și Alexia Maria Zurbagiu, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău.

Ioana Babei și Ioana-Maria Stoica au primit și Diploma Omagială „2026 - Anul Omagial al Pastorației Familiei Creștine în Patriarhia Română”, alături de medalia jubiliară acordată de Patriarhia Română.

Rezultate la etapele pentru cultele catolic, baptist și adventist

Elevii ieșeni au fost premiați și la etapa națională a Olimpiadei de Religie pentru Cultele Greco-Catolic și Romano-Catolic, desfășurată la Baia Mare, în perioada 6-9 aprilie 2026. La nivel liceal, Bianca-Antonela Bartic, de la Liceul Universității „Al. I. Cuza” Iași, și Maria-Teodora Lauș, de la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, au primit mențiuni. Alicia-Camelia Doboș, elevă la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, a obținut Premiul al III-lea, iar Carina-Alessia Bitiușcă, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, a primit mențiune.

La nivel gimnazial, Andreea-Felicia Dogariu, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, și Mădălina-Ștefania Benchea, de la Școala Gimnazială Oțeleni, au fost recompensate cu mențiuni.

Rezultate importante au fost obținute și la etapa pentru Cultul baptist – Creștini după Evanghelie și Cultul Adventist de Ziua a 7-a, desfășurată la Timișoara, în perioada 1-5 aprilie 2026. Sara Scîntee, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, a obținut Premiul I din partea Ministerului Educației și Cercetării. Premiul al III-lea a fost obținut de Claudia Pîrlea, de la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, și de Iolanda Ștefania Olteanu, de la Liceul Eviss.

Seminariștii ieșeni, premiați la Tulcea

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” au participat la faza națională a Olimpiadei de Religie pentru Licee și Seminarii Teologice, desfășurată la Tulcea, în perioada 20-25 aprilie 2026. George Ungureanu a obținut Premiul special la Studiul Noului Testament, iar Denis Luca Ștefanache a primit Premiul special la Dogmatică.

Rezultatele obținute arată că școlile din județul Iași rămân puternic reprezentate în competițiile naționale, nu doar prin tradiția colegiilor mari, ci și prin implicarea profesorilor coordonatori și a comunităților educaționale din municipiu, Pașcani, Hârlău și localitățile din județ. Olimpiada de Religie 2026 a devenit, astfel, încă un prilej prin care elevii ieșeni au confirmat nivelul de pregătire, seriozitatea și continuitatea performanței școlare. Maura ANGHEL