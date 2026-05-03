* profesorii și părinții mai au doar câteva zile pentru a forma echipe de câte trei copii și a le înscrie în competiția gratuită dedicată gândirii logice, colaborării și tehnologiei * participanții vor trece prin exerciții construite ca provocări digitale, cu niveluri de dificultate și premii pentru cele mai bune rezultate

Elevii din Iași din clasele a III-a, a IV-a, a V-a și a VI-a pot participa gratuit la „Marea Aventură Digitală”, o competiție națională dedicată copiilor care vor să înțeleagă tehnologia dincolo de simpla folosire a telefonului sau a tabletei. Înscrierile sunt deschise până pe 7 mai 2026, iar concursul are loc pe 9 mai, simultan, în mai multe locații din țară. Competiția se adresează elevilor cu vârste între 9 și 12 ani, împărțiți în două categorii: clasele III–IV, respectiv clasele V–VI. Participarea se face în echipe de câte trei copii, iar înscrierea poate fi realizată online de un profesor sau de un părinte.

Cum se pot înscrie profesorii și părinții

Pentru Iași, miza imediată este organizarea rapidă a echipelor. Profesorii pot deveni coordonatori ai grupurilor de elevi, iar părinții pot completa, de asemenea, formularul de înscriere. Procesul presupune alegerea locației, selectarea categoriei de vârstă și completarea datelor fiecărui participant.

Regulamentul prevede ca fiecare echipă să aibă trei membri, iar locurile sunt ocupate în funcție de capacitatea fiecărei locații. Organizatorii transmit apoi detaliile logistice prin e-mail. Pentru Iași, Logiscool are locații active în Copou și CUG, iar pagina locală a anunțat înscrieri pentru ediția din acest an.

Ce vor face copiii în timpul concursului

„Marea Aventură Digitală” nu este un test clasic și nici o olimpiadă în format rigid. Copiii nu primesc doar întrebări izolate, ci parcurg niveluri de dificultate, cu puzzle-uri logice, exerciții digitale și scenarii inspirate din lumea inteligenței artificiale.

Potrivit organizatorilor, echipele trebuie să rezolve provocări prin care ajută un robot să navigheze în lumea digitală. Formatul pune accent pe gândire logică, rezolvare de probleme, colaborare și înțelegerea tehnologiei.

Exercițiile pot include întrebări cu alegere multiplă, probleme de deducție, situații în care elevii trebuie să identifice o regulă sau provocări construite ca mici jocuri narative. Pentru a avansa, copiii trebuie să rezolve un număr minim de sarcini, iar dificultatea crește treptat.

Laptop sau tabletă, obligatorii pentru fiecare echipă

Competiția se desfășoară fizic, dar probele sunt rezolvate online. Fiecare echipă trebuie să aducă un laptop sau o tabletă cu baterie încărcată și conexiune la internet. Organizatorii recomandă ca elevii să ajungă mai devreme la locație pentru validare și instructaj. Concursul este programat pe 9 mai 2026, între 9:30 și 11:00. Clara DIMA