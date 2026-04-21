* cel mai mare oraș al Moldovei confirmă și în 2026 forța școlii sale filologice * la etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română pentru gimnaziu, desfășurată la Cluj, lotul județului a obținut premii importante, mențiuni și distincții speciale, într-o competiție care a reunit 280 de elevi din toată țara

Iașul a obținut rezultate remarcabile la etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română pentru gimnaziu, organizată în perioada 14–18 aprilie, la Cluj. În competiția care a adunat 280 de elevi din toate județele României și din București, județul Iași a fost reprezentat de 13 elevi, iar bilanțul final confirmă încă o dată prestigiul școlii ieșene în domeniul performanței școlare.

Cele mai puternice rezultate au venit la clasele a V-a și a VI-a. Ilinca Pantazi, elevă la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, coordonată de profesoara Cristina Liuță, a obținut Premiul I și Premiul Special. Tot la vârful clasamentului s-a aflat și Ana Colbu, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, pregătită de profesoara Mihaela Doboș, care a câștigat, de asemenea, Premiul I și Premiul Special.

Pe lista performerilor din județ se află și Oana-Elena Liuță, de la Liceul „EUROED” Iași, cu Premiul al II-lea, Elisa-Ioana Cipcă, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, cu Mențiune, dar și Maria Marcu, de la Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani, și Eva Olariu, de la Colegiul Național Iași, ambele recompensate cu Mențiune. Francisc-Cristian Acatrinei, elev al Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, a obținut Premiul Special.

La clasa a VII-a, Ilinca Apetrei, de la Colegiul Național Iași, a adus Premiul al III-lea, iar la clasa a VIII-a, Roberta-Maria Herb și Sofiana-Ioana Daraban, tot de la Colegiul Național Iași, au fost distinse cu Mențiune. Din lotul ieșean au mai făcut parte elevi care au primit diplome de participare, semn că simpla calificare la această fază a concursului rămâne una dintre cele mai dificile performanțe din învățământul preuniversitar.

Lotul județului Iași a fost însoțit la Cluj de profesoarele Georgiana Botezatu, de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, și Gabriela Bucă, de la Liceul Teoretic „Ion Neculce” Iași. Potrivit comunicatului, rezultatele elevilor și munca profesorilor mentori arată că învățământul filologic ieșean continuă să își onoreze tradiția în spațiul cultural românesc, prin respectul pentru cunoaștere și pentru educația de excelență.

Competiția națională de la Cluj a fost și un prilej de reflecție asupra sensului performanței școlare. În mesajul transmis participanților, președinta comisiei naționale, lector univ. dr. Ioana Tămăian, a subliniat că statutul de olimpic nu este doar o destinație, ci începutul unui drum în care ceea ce înveți trebuie transformat în inspirație pentru ceilalți. La rândul său, consilierul M.E.C. Daniel Georgescu a insistat asupra caracterului excepțional al calificării la etapa națională și asupra dorinței elevilor de a-și depăși propriile limite.

Rezultatele obținute la Olimpiada națională de limba și literatura română pentru gimnaziu reconfirmă faptul că Iașul rămâne unul dintre centrele majore ale performanței școlare din România. Într-o competiție în care fiecare loc la etapa națională înseamnă deja selecție severă, județul a reușit să transforme participarea în trofee, mențiuni și recunoaștere națională.

Maura ANGHEL