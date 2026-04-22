Elevii ieșeni domină competițiile sportive naționale

Perioada 15 – 18 aprilie a fost extrem de bogată în privința rezultatelor sportive școlare obținute de elevii din unitățile de învățământ din județul Iași. Întrecerile sportive, dar și cele teoretice desfășurate la nivel național și regional au adus județului Iași rezultate remarcabile.

Între 15 și 18 aprilie 2026, s-a desfășurat la Brăila etapa națională a Olimpiadei de Pregătire Sportivă Teoretică. Această competiție teoretică a sportului a adunat, din întreaga țară, peste 160 de elevi care studiază disciplina Pregătire Sportivă Teoretică în cadrul liceelor cu program sportiv sau în alte unități de învățământ care au clase cu profil sportiv.

Liceul cu Program Sportiv din Iași a participat cu un lot format din 12 elevi din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, calificați în urma rezultatelor foarte bune la faza județeană, pregătiți și îndrumați de doamna profesor Plop Simona și domnii profesori Teșu Adrian și Tanase Vasile Viciu.

Evoluția elevilor Liceului cu Program Sportiv din Iași a reușit să confirme rezultatele foarte bune la ediția anterioară, în contextul unui concurs cu un înalt nivel de dificultate. Astfel, eleva Moruz Maria Cătălina din clasa a IX-a C (profesor îndrumător Teșu Adrian) a obținut locul II cu nota 9,70 și medalia de argint. Eleva Balan Ioana Iolanda din clasa a IX-a A (profesor îndrumător Teșu Adrian) a obținut mențiune cu nota 8,50.

Pe 18 aprilie 2026, în comuna Stăuceni, județul Botoșani, s-a desfășurat etapa națională din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – Cros (individual, gimnaziu și liceu), competiție la care au participat elevi din toate județele țării, precum și din toate sectoarele municipiului București.

Echipa care a reprezentat județul Iași a obținut următoarele rezultate: Zub Florentina Aylin (Liceul cu Program Sportiv Iași) – locul II, Cros - licee, prof. Agafiței Gica, Lemnariu Ștefan Marian (Liceul cu Program Sportiv Iași) – locul 11, Cros - licee, prof. Popovici Viorel, Cucu Elisa Andreea (Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași) – locul 16 la gimnaziu,prof. Radu Ciprian, Popescu Andrei (Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”) – locul 16, prof. Verdeș Enculescu Gabriel.

Tot pe 18 aprilie 2026 s-a desfășurat la Piatra Neamț, județul Neamț etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la Volei, licee – fete. În urma acestei competiții viu disputate, echipa Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași a obținut locul I și calificarea la etapa națională care va avea loc la Râmnicu Vâlcea, în perioada 28 – 31 mai 2026;

La Bârlad, s-a desfășurat pe 18 aprilie 2026 etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la SRugby mixt, nivel gimnazial. În urma acestei frumoase competiții la care au participat reprezentantele județelor din regiunea NE a țării (Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Neamț, Bacău), echipa Școlii Gimnaziale „Al. I Cuza” Podu Iloaiei a obținut locul I și calificarea la etapa națională care va avea loc la Ploiești, în perioada 14 – 16 mai 2026;

Un alt rezultat remarcabil este obținerea locului I la etapa zonală și calificarea echipei de Baschet, nivel gimnazial de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, competiție ce se va desfășura la Slatina, județul Olt, în perioada 7 – 10 mai 2026. Maria STANCU