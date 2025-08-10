Elevii ieşeni, campioni mondiali la robotică!

Şcoala Primară „Carol I” din Iaşi pune din nou România pe harta performanţei. Şase prichindei au dus tricolorul în faţa a peste 300 de echipe din întreaga lume şi au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Şase copii cu vise mari au demonstrat în aceste zile că pasiunea, munca şi curajul nu au vârstă. La doar 9-10 ani, elevii echipei FIRST Carol Generation au cucerit titlul de campioni mondiali la categoria „Team Poster” în cadrul competiţiei FIRST LEGO League Asia Open Championship. Concursul s-a desfăşurat între 7 şi 10 august, la Macao, China.

Victoria celor şase elevi nu este doar o medalie. Este o poveste despre perseverenţă, prietenie şi inovaţie, construită în sala de robotică a Şcolii Primare „Carol I”, sub îndrumarea profesorilor şi mentorilor dedicaţi. În spatele fiecărui senzor programat şi al fiecărei roţi asamblate se află ore de antrenamente, emoţii şi zeci de încercări până la perfecţiune. Şi foarte multă implicare nu doar din partea elevilor şi profesorilor, ci şi a părinţilor care le înţeleg şi susţin pasiunile.

Echipa care a scris istorie este formată din Maria Bădiliţă Acozmi, Aria Evelin Creţu, Anastasia Hadarag, Tudor Alexandru Macovei, David Alexandru Tomegea şi Cezar Constantin Sîrghi - toţi elevi de clasa a III-a şi a IV-a. Împreună, au dus tricolorul în faţa a peste 300 de echipe din întreaga lume şi au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Mentorul echipei este chiar directoarea şcolii, prof. Claudia-Filareta Cărăuşu. Şi anul trecut elevi de la aceeaşi şcoală au cucerit titlul mondial la Hong Kong. Astăzi, succesul de la Macao confirmă faptul că Iaşul este un centru al excelenţei în educaţia STEM şi că România are tineri capabili să concureze - şi să câştige - la cel mai înalt nivel.

Aceşti copii nu aduc acasă doar un trofeu. Aduc o lecţie de speranţă: că viitorul României poate fi construit cu minţi curioase, mâini pricepute şi inimi pline de curaj. Laura RADU