Emoția primului halat alb

Bobocii de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași trăiesc cea mai frumoasă emoție din viața lor de viitori medici. Ei primesc zilele acestea primele halate albe din carieră, la care au visat de mici copii. În cadrul Orientation Day, aceștia își cunosc și tutorii și le este prezentată Universitatea și sălile în care își vor petrece mare parte a timpului.

1.500 de tineri vor primi în aceste zile primele lor halate albe. Emoția începutului de drum este greu de stăpânit, mai ales că admiterea nu a fost una ușoară. „În fiecare an, Facultatea de Medicină își întâmpină bobocii, în perioada 18 - 22 septembrie, printr-o acțiune organizată împreună cu societățile studențești. Ei sunt extrem de atrași, încep să cunoască Facultatea, știu la ce să se aștepte, au întâlniri cu colegii mai mari și tutorii lor. Sunt extrem de emoționați pentru că acel halat este unul personalizat de Facultatea de Medicină și Farmacie, iar ei știu că aparțin acestei comunități în care se vor desfășura activitățile în 6 ani de studii”, spune prof. univ. dr. Romeo Dobrin, prodecan Facultatea de Medicină.

„Este un moment emoționant și pentru tinerii noștri studenți si pentru noi. Ei ajung să facă cunoștință cu viitorii colegi, mentorii și ne bucurăm și noi să-i întâlnim, să-i cunoaștem. Halatul cred că înseamnă foarte mult pentru ei, fiindcă e cumva primul simbol care îi ajută să se conecteze cu viața aceasta de student. Acesta e simbolul care face ca lucrurile care până acum erau un vis să devina realitate”, explică Raluca Stănescu, tutore UMF Iași.

Un vis împlinit

Pentru Roxana, visul din adolescență de a fi studentă la Medicină a căpătat contur în realitate abia când s-a văzut cu halatul în mână, apoi pe ea. Emoția a copleșit-o. „Este o emoție complet nouă. Eu abia am terminat liceul și am simțit o emoție când am început școala, dar sunt pregătită pentru această nouă etapă din viață și sper să fie la fel de frumos precum au prezentat-o domnii profesori. Niciodată nu m-am gândit la altceva, nu mă văd făcând altceva, sunt o fire curioasă, îmi doresc să ajut oamenii și sper sa pot lucra și peste hotare, să pot vedea lumea. Aș vrea să plec din țară după studii”, spune Roxana.

Pentru familia Ciobanu, bucuria e la dublu. O mamă și-a însoțit fiica cea mică la universitate pentru a primi primul halat. Acolo a fost întâmpinată de sora ei mai mare care e deja studentă în anul cinci la Medicină. „Sora mea intră acum în anul I, eu în anul 5, aproape termin, dar i-am recomandat cu plăcere UMF Iași, unde chiar se învață carte. Acum, o să vedem peste încă 4 ani... Au fost mai mari emoțiile acum, e ca și cum am primul copil. Sunt mândra de ea”, spune Carina Ciobanu, studentă în anul 5 la Medicină Generală.

„Eu sunt forte emoționată când ma gândesc că nu mă mai duc acasă și o sa fiu plecată, dar măcar o am pe sora mea, am cărțile de la ea, o sa mă obișnuiesc mult mai repede. Noi amândouă ne doream, știam că asta vrem să facem în viață”, spune sora mai mică. „Am două domnișoare viitori medici. Vă dați seama!? Emoția e la maxim. La dublu maxim. Eu sunt foarte fericită, căci trăiești prin copii în viață”, spune mama fetelor.

După ce și-au primit halatele și și-au întâlnit o parte dintre profesori, studenții au avut parte de un tur al Universității.

În total, 1500 de tineri sunt boboci în acest an la UMF Iași, dintre care peste 550 sunt studenți la Medicină Generală.

Maria STANCU