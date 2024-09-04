Este cu adevărat Iașul un oraș sigur?

În ultimii ani, mai multe orașe mari din România au reușit să obțină locuri foarte bune în topul celor mai sigure orașe din lume. Printre ele se află și Iașul, care a prins un loc în acest clasament, alături de Cluj Napoca, Timișoara și București. Cu toate acestea, susțin specialiștii, criteriile care sunt luate în calcul când vine vorba despre un astfel de top nu sunt chiar cele mai potrivite.

Psihiatrii susțin că există alți factori care pot transforma un oraș din unul de risc într-unul sigur. „Contează foarte mult problematica legată de consum de alcool, droguri sau jocuri de noroc. Acestea schimbă microclimatul într-o localitate. Când există multe săli de jocuri, baruri pe stradă, acest lucru are un impact mare asupra populației, mai ales asupra tinerilor. Putem vorbim mai ales de consumul de droguri, care viciază climatul dintr-un oraș. Datele problemei se schimbă cu totul, pot apărea persoane cu manifestări agresive, pot influența și alte persoane”, a precizat dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator al programelor NoAddict.

Totodată, medicul ieșean susține că tinerii sunt cei mai afectați de factorii menționați, care pot influența siguranța dintr-un oraș. „În orașele mari există și nu există siguranță. Nimeni nu știe ce se întâmplă în spatele geamurilor foliate ale sălilor de jocuri de noroc. Mulți părinți nici nu știu ce fac copiii lor, care își petrec timpul cu grupurile, cu prietenii. Mulți dintre ei ajung în aceste săli de jocuri. În jurul acestor locații se consumă alcool, diverse substanțe. Educația, informarea și modul în care se pregătește structura educațională a unui tânăr, pentru a nu cădea în plasa aceasta seducătoare, plină de promisiuni și câștiguri. În realitate, lucrurile merg într-o singură direcție: profitul celor care dețin astfel de locuri”, adaugă medicul ieșean.

Cele mai sigure orașe din România

Când vine vorba despre capitolul siguranţă, România stă destul de bine. Nu mai puţin de cinci oraşe de la noi din ţară au reuşit să se claseze în TOP 100, fiind considerate sigure pentru cetăţeni.

Conform clasamentului intocmit de Numbeo, cea mai bună clasare a obţinut-o oraşul Cluj-Napoca , care ocupă poziţia cu numărul 25 în acest top. Acesta este urmat de un alt oraş important al României, Timişoara , care ocupă locul 32. Braşovul este un alt punct de reper când vine vorba despre oraşe în care cetăţenii se simt în siguranţă, ocupând poziţia cu numărul 54. Capitala României, Bucureşti, este pe locul 66, în urcare cu o poziţie faţă de clasamentul anterior.

Iaşul, capitala Moldovei, a reuşit să se claseze pe poziţia cu numărul 88, fiind considerat un oraş foarte sigur pentru cetăţeni. Cristian ANDREI