Evaluarea psihiatrică va fi obligatorie pentru învățători și profesori

* persoanele care vor să intre în învățământul preuniversitar vor avea nevoie de aviz psihiatric * noua regulă face parte din dosarul medical obligatoriu pentru înscrierea la concursurile de angajare și se aplică și personalului auxiliar, administrativ, precum și candidaților la funcții de conducere, îndrumare și control

Intrarea în învățământ nu va mai depinde doar de concurs și de actele de studii. Din 2026, învățătorii și profesorii care vor să ocupe un post în școli și grădinițe trebuie să treacă și printr-o evaluare psihiatrică, inclusă în procedura medicală obligatorie pentru înscriere. Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației stabilește că dosarul de concurs trebuie să conțină certificatul medical emis de medicul de medicina muncii.

Acest certificat nu poate fi obținut fără avizul medicului specialist psihiatru, fără adeverință de la medicul de familie și fără consultația de medicina muncii, care include anamneza medicală, anamneza profesională și examenul clinic. Practic, evaluarea psihiatrică devine o condiție obligatorie pentru accesul în sistemul de educație preuniversitară.

Regula nu îi vizează doar pe profesori și învățători. Ordinul se aplică și pentru personalul didactic auxiliar, personalul administrativ, dar și pentru cei care candidează la funcții de conducere, de îndrumare și control. Modelul oficial de aviz psihiatric publicat în anexă arată că medicul specialist trebuie să precizeze dacă persoana evaluată prezintă sau nu tulburări psihice care să contraindice exercitarea funcției în învățământul preuniversitar.

Documentul prevede și monitorizarea ulterioară. Menținerea în funcție este condiționată de evaluarea medicală anuală, iar la fiecare patru ani aceasta trebuie să includă și evaluarea capacității psihice. În plus, dacă apar modificări psihocomportamentale, unitatea de învățământ poate solicita un nou examen medical.

Ordinul stabilește și o sancțiune clară: refuzul personalului didactic, auxiliar sau administrativ de a se prezenta la controlul medical constituie abatere disciplinară gravă. Astfel, evaluarea psihiatrică nu mai este doar o formalitate de dosar, ci o obligație care poate influența direct accesul și menținerea în sistem.

Clara DIMA