Există alegeri și după turul I prezidențiale!

Dorian OBREJA

Cer îngăduința să aloc primele rânduri unei confesiuni: sunt aproape sigur că nu voi mai comenta următoarele rânduri de alegeri din România, după cele din acest an, indiferent de felul lor. Și nu atât din motive biologice, cât deontologice. Asta însemnând totalitatea normelor de conduită și obligațiilor etice ale profesiunii de jurnalist. Pot fi în continuare liber, aliat al adevărului, obiectiv și imparțial. Dar realismul și respectul față de persoane cunosc o perioadă de mare suferință. Calitatea clasei politice autohtone (deși nu doar, dar nu am acum grija altora...) a candidaților și manifestărilor acesteia a scăzut până la un nivel de neimaginat altădată; or, pentru a comenta un asemenea nivel ar trebui să scadă și cel al oglinzii, care este jurnalistul. Dacă mai introduc în ecuație și expresia conform căreia presa trebuie să fie câinele de pază al societății/democrației, constat cu tristețe orbirea/surzirea patrupedului sau devenirea sa după chipul și asemănarea „stăpânilor”...

În fine, să revin la subiectul de azi. Cele întâmplate în România din 9 iunie (alegeri locale & europarlamentare), în planul propagandei electorale s-au direcționat, aproape sută la sută, către evenimentul galactic reprezentat de alegerea cuiva pentru Cotroceni.

Pe de o parte, aceasta arată un profund dispreț pentru ceea ce este (mai degrabă ar trebui să fie, dar acesta e un alt subiect) Parlamentul. Locul în care se vor face majoritățile din care se vor naște guvernele; mai mult decât atât, locul în care se fac și se desfac legi, în care se împart banii pentru anii ce vin. Nucleul universului politic – s-ar zice; dar, după cum e tratat în campanie și, vai! după componența sa, trecută, prezentă și viitoare, greu de definit fără a cădea în păcat. Pe de altă parte, acest tratament este menit să ascundă multe lucruri întunecate din zona alegerilor parlamentare – cum ar fi tranzacționarea locurilor eligibile, traseimul, accesul în demnitatea respectivă a unor persoane fără cv-uri, dar cu caziere, adevărate sau doar morale – prezente sau viitoare.

În ciuda unor voci debordând de optimis, eu cred că prezența la vot va fi una scăzută: vreme rece, trei duminici la rând, dar, mai ales, lehamitea față de ofertă.

Având loc la o săptămână după turul I al prezidențialelor, când cei doi finaliști vor fi deja cunoscuți, va fi normal să se mobilizeze mai mult la vot electoratele. Acestea urmând să fie ale social-democraților – sigur - și liberalilor (aproape sigur) sau haurarilor (incert).

Antepenultimul sondaj de opinie prognoza ordinea: PSD -35%, PNL – 21,6%, USR -16,1%, AUR – 12,4%; penultimul: PSD – 31%, PNL – 20%, AUR – 16%; ultimul: PSD – 31,1%, AUR – 20,7%, PNL – 16,2%.

Locul I e adjudecat; bătălia pentru II, în aceste zile, se anunță a fi aprigă. Căci ocupantul acestui loc va putea emite pretenții să fie la guvernare, sau va fi greu să se facă abstracție de el. În urmă cu 4 ani, PNL înregistra un scor de 25%, iar AUR, de 9%. Nu cred - și nu am văzut semne – că, în acest interval, liberalii ar fi scăzut chiar așa, iar ceilalți să fi crescut atât, încât diferența să se anuleze sau ordinea inverseze. Așa că, judecând lucrurile acum (în 10 zile poate să mai apară o armată de...schelete), e de așteptat un PSD la 30+ și un PNL în jur de 20; cu redistribuire, majoritatea asigurată, guvernarea împreună continuată (eventual cu UDMR). Și din foarte simplul motiv că orice altă formulă nu întrunește condițiile!