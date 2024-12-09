Exodul ieșenilor în țările calde

* ieșenii fug de frig în locații care mai de care mai exotice, de la Thailanda la Dubai, Tenerife sau Cipru

În ultimii ani, odată cu sosirea anotimpului friguros, ieșenii au devenit adepții concediilor în țări mai calde. Astfel, foarte multe persoane aleg să plece din România în perioada sărbătorilor de iarnă și să își petreaca vacanța în țări precum Thailanda, Portugalia, Cipru sau Grecia.

Agenții de turism din Iași au vorbit despre acest fenomen și au explicat de ce sunt atrași locuitorii capitalei Moldovei de astfel de concedii în perioada iernii. „Ieșenii au început să își îndrepte atenția către țări mai calde, unde temperaturile sunt mai plăcute decât cele de la noi din țară. Astfel, avem foarte mulți clienți care au achiziționat pachete pentru destinații precum Tenerife, unde temperatura medie în lunile de iarnă este de 17 grade Celsius. Thailanda este un alt punct important de atracție pentru clienții noștri. Aici se poate face și plajă în lunile de iarnă, temperatura fiind de aproximativ 28 de grade Celsius. Și vacanțele în Dubai sunt la modă și la mare căutare, iar aici temperaturile sunt, în luna decembrie, de 21-26 grade Celsius. Deci, o vreme perfectă și plăcută pentru un concediu, pentru vizitat și plimbat. Grecia, Cipru sau Portugalia sunt alte țări pe care ieșenii aleg să le viziteze în perioada sezonului rece. Aici temperaturile sunt mult mai placute decât acasă și sunt cuprinse între 12 și 17 grade Celsius. Nu este vreme de plajă, dar este mult mai cald și mai plăcut decât acasă”, a precizat Bogdan Boicu, agent de turism din Iași.

Cât costă un astfel de concediu?

Prețul unui astfel de concediu diferă foarte mult în funcție de destinație, dar specialiștii în turism susțin că există pachete convenabile, pentru toate buzunarele. „Nu putem spune cu exactitate cât platesc clienții noștri pentru un astfel de concediu, într-o țară mai călduroasă decât România, în perioada iernii. Putem spune că persoanele care aleg Thailanda, de exemplu, trebuie să dispună de aproximativ 1.500 de euro de persoană pentru un sejur de o săptămână. Mai trebuie precizat că bugetul alocat unui astfel de concediu diferă foarte mult în funcție de prețul biletelor de avion dar și de activitățile pe care turiștii vor să le face în vacanța pe care o achiziționează. Destinațiile mai accesibile rămân cele care sunt frecventate și vara, precum Grecia și Cipru. Există pachete pentru toate buzunarele”, a adăugat agentul de turism ieșean. Cristian ANDREI