Experiențe spectaculoase până la miezul nopții, în Universitate!

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași transformă din nou capitala Moldovei într-un uriaș laborator cultural și științific cu ocazia ediției 2026 a Noaptea Europeană a Muzeelor, unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate publicului de toate vârstele.

Sâmbătă, 23 mai 2026, între orele 18 și 24, cele mai fascinante spații academice ale celei mai vechi universități moderne din România își deschid porțile într-un adevărat maraton al cunoașterii, unde vizitatorii vor putea explora lumi dispărute, tehnologii futuriste, experimente spectaculoase și colecții științifice impresionante.

Pentru câteva ore, Iași devine capitala muzeelor universitare din România.

Evenimentul promite o experiență totală: realitate virtuală, imprimare 3D, fosile spectaculoase, instrumente istorice de fizică, biodiversitate nocturnă, colecții rare și demonstrații interactive care transformă știința într-un adevărat spectacol vizual și educațional.

În centrul atenției se află Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, unde patrimoniul arheologic al Moldovei este adus în fața publicului prin tehnologii multimedia spectaculoase.

Expoziția „Contextul arheologic pentru toți” îi va purta pe vizitatori direct în situl eneolitic de la Hoisești-La Curmătură, din județul Neamț, printr-o combinație impresionantă de realitate virtuală, modele 3D, fotogrametrie și fotografie aeriană.

Una dintre cele mai spectaculoase atracții va fi însă expoziția „Moda Cucuteni. Istorie. Sustenabilitate. Tehnologii emergente”, unde celebra cultură Cucuteni este reinterpretată prin design vestimentar modern și imprimare 3D, într-un dialog spectaculos între civilizația veche de mii de ani și tehnologiile viitorului.

Pentru copii și adolescenți, organizatorii pregătesc ateliere interactive care transformă muzeul într-un spațiu al explorării și jocului educativ.

„Noaptea Descoperirilor”, în Sala Pașilor Pierduți

În paralel, Facultatea de Biologie a UAIC propune o incursiune fascinantă în lumea biodiversității și a explorărilor nocturne.

Muzeul Colecțiilor Didactice de Zoologie va putea fi vizitat în cadrul unor tururi ghidate speciale, iar dacă vremea va permite, participanții vor putea lua parte la ateliere spectaculoase dedicate liliecilor și fluturilor de noapte.

Un alt punct fierbinte al evenimentului va fi Sala Pașilor Pierduți, unde Muzeul de Fizică al UAIC pregătește „Noaptea Descoperirilor”.

Vizitatorii vor putea vedea instrumente istorice de fizică din secolele XIX și XX, restaurate și readuse la viață prin demonstrații interactive. Aparatele care au fost folosite pentru experimente de electricitate, optică, termodinamică sau fizica atomului vor deveni vedetele unei seri dedicate marilor descoperiri științifice.

Fosile imprimate 3D, observații la microscop...

Poate cea mai spectaculoasă experiență vizuală va fi însă cea oferită de Muzeul de Geologie al UAIC.

Cu peste 20.000 de exponate, colecțiile de Mineralogie și Paleontologie reprezintă una dintre cele mai impresionante resurse științifice universitare din România.

Vizitatorii vor putea explora fosile imprimate 3D, simulări interactive de relief și apă, expoziții de minerale în lumină ultravioletă, observații la microscop și proiecții tematice dedicate geologiei și istoriei Pământului.

Atracția specială a muzeului rămâne celebra colecție Krantz, achiziționată în 1888 de marele geolog Grigore Cobălcescu, una dintre cele mai valoroase colecții istorice de profil din România.

Pentru o noapte, Iașul nu va mai fi doar orașul universitar al Moldovei. Va deveni un adevărat oraș-laborator deschis tuturor celor care vor să descopere cum arată trecutul, prezentul și viitorul prin ochii științei. Carmen DEACONU