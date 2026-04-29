Explodează costurile pentru îngrijirea vârstnicilor, la Iași!

Autoritățile ieșene se pregătesc să aprobe noile costuri de întreținere pentru beneficiarii Căminelor de bătrâni pe care le administrează – „Sf.Parascheva” și „Sf. Constantin și Elena”, iar cifrele sunt surprinzătoare, ajungând la 9.173 lei/lună pentru persoanele dependente.

Noile tarife propuse de municipalitate confirmă o realitate dură: îngrijirea persoanelor vârstnice devine tot mai scumpă, iar nota de plată crește semnificativ de la un an la altul.

La Căminul de bătrâni „Sf.Parascheva” situația este cu atât mai sensibilă cu cât vorbim despre un număr mare de beneficiari – nu mai puțin de 212 persoane vârstnice: 120 independenți, 76 semidependenți și 16 dependenți.

În mod oficial, pentru 2026 se propun următoarele costuri lunare: 3.086 lei pentru beneficiarii independenți, 5.061 lei pentru cei semidependenți și 8.556 lei pentru beneficiarii dependenți. Mai précis, exact pragul minim stabilit prin legislația națională. Niciun leu în plus.

În 2025, cheltuielile totale au depășit 10,36 milioane de lei, dintre care peste 6,1 milioane au mers pe salarii. Restul banilor s-au împărțit între hrană, utilități, medicamente și întreținere.

Cu alte cuvinte, realitatea financiară este mult peste „minimul legal” pe care se vrea construirea bugetului pentru 2026.

La Căminului de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena”, unde sunt internate 93 de personae, pentru anul 2026, propunerile arată astfel: 3.308 lei/lună pentru beneficiarii independenți, 5.425 lei/lună pentru cei semidependenți, 9.173 lei/lună pentru persoanele dependente.

Datele oficiale indică faptul că, anul trecut, cheltuielile totale au depășit 5,8 milioane de lei, din care aproape 70% au reprezentat cheltuieli de personal.

În mod oficial, propunerea urmează să fie aprobată de Consiliul Local, în baza legislației în vigoare, care obligă autoritățile să stabilească anual costul mediu de întreținere.

Primăria Municipiului Iași subvenționează substanțial costurile de întreținere pentru bătrânii din căminele publice, nivelul subvenției fiind diferențiat în funcție de gradul de dependență și de veniturile persoanei vârstnice. Bătrânii care au venituri mici (de exemplu, sub 1.800 lei, conform grilelor locale) plătesc o contribuție redusă, adesea 500 - 600 lei/lună. Diferența dintre costul real de întreținere (care poate depăși 9.000 de lei pentru cei dependenți) și contribuția personală a bătrânului este acoperită din bugetul local, prin Direcția de Asistență Socială Iași. Carmen DEACONU