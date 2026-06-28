Explozie de încasări la Primărie! Taxele și impozitele au umplut bugetul orașului

* administrația locală a colectat venituri peste nivelul programat la numeroase capitole fiscale, ceea ce permite suplimentarea bugetului local cu peste 35,7 milioane de lei * în zona impozitelor pe proprietăți, încasările aproape s-au dublat față de primele luni ale anului trecut

Primăria Iași se pregătește pentru una dintre cele mai importante rectificări bugetare din ultimii ani, după ce încasările din taxe și impozite au depășit spectaculos toate estimările făcute la începutul anului. Raportul de specialitate care va sta la baza rectificării bugetului general pe anul 2026 arată că administrația locală a colectat, în perioada 1 ianuarie – 11 iunie 2026, venituri peste nivelul programat la numeroase capitole fiscale, ceea ce permite suplimentarea bugetului local cu peste 35,7 milioane de lei.

Cele mai impresionante cifre vin din zona impozitelor pe proprietăți. Până la data de 11 iunie, Primăria încasase deja 42,89 milioane de lei din impozitul pe clădirile deținute de persoane fizice, adică 105,55% din întreg bugetul estimat pentru anul 2026, deși mai există încă un termen important de plată, cel din 30 septembrie. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, încasările aproape s-au dublat, înregistrând o creștere de aproape 109%.

Nici persoanele juridice nu au rămas în urmă. Din impozitul pe clădiri al firmelor s-au încasat deja peste 76 de milioane de lei, echivalentul a 102,19% din bugetul anual, cu peste 17,5 milioane de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Evoluție spectaculoasă la impozitul pe spectacole

Și celelalte taxe locale au avut evoluții consistente. Impozitele pe terenuri, taxele pentru mijloacele de transport, amenzile, taxele speciale și contribuțiile pentru creșe au adus încasări superioare celor din 2025, confirmând o creștere generală a veniturilor proprii ale municipiului.

Cea mai spectaculoasă evoluție apare însă la impozitul pe spectacole. În numai cinci luni și jumătate, Primăria a încasat peste 330.000 de lei, adică 154,83% din întreg bugetul anual, ceea ce reprezintă o creștere de peste 2.051% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Raportul mai arată că și dividendele distribuite de societățile comerciale aflate în subordinea municipalității depășesc estimările inițiale. La fel, donațiile, sponsorizările și veniturile obținute din vânzarea unor bunuri din patrimoniul privat al municipiului au fost mai mari decât cele prevăzute în buget.

Majorare a veniturilor bugetului local cu 35,749 milioane de lei

Pe baza acestor încasări, executivul Primăriei propune majorarea veniturilor bugetului local cu 35,749 milioane de lei, din care 35,652 milioane de lei vor alimenta secțiunea de funcționare, iar 97.000 de lei vor merge către secțiunea de dezvoltare, conform prevederilor Legii finanțelor publice locale.

Rectificarea reprezintă primul pas pentru redistribuirea banilor către investiții, servicii publice și proiecte aflate deja în implementare. Documentul arată că excedentul rezultat din colectarea peste așteptări a taxelor și impozitelor oferă municipalității o marjă financiară importantă pentru finanțarea cheltuielilor și a investițiilor din a doua parte a anului 2026.

Raportul urmează să fie analizat și aprobat de Consiliul Local Iași, iar dacă va primi votul consilierilor, bugetul municipiului va intra într-o nouă etapă, alimentată de una dintre cele mai bune colectări de venituri proprii din ultimii ani. Carmen DEACONU