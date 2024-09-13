La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
GRAV! Austeritatea alungă medicii și goleşte spitalele
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Exporturile și importurile Iașului, în scădere față de anul trecut

Exporturile și importurile Iașului, în scădere față de anul trecut

Exporturile și importurile Iașului, în scădere față de anul trecut

* valoarea exporturilor și importurilor către și din țări ale Uniunii Europene a însumat, în perioada 1 ianuarie  – 31 mai 2024, aproape 296 milioane euro (66,2% din total), respectiv 357 milioane euro (67,2% din total)

Exporturile FOB (Free On Board – n.r.) ale judeţului Iaşi în luna mai 2024 au însumat 84 milioane euro, fiind cu 12,9% (-12.556  mii euro) mai mici comparativ cu luna mai 2023, iar importurile CIF (Cost Asigurare Navlu – n.r.) au însumat 99 milioane euro, în scǎdere față de luna mai 2023 cu 11,8%  (-13.230 mii euro).

Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) a precizat că soldul operațiunilor de comerț internațional în luna mai 2024 a fost de -14.341 mii euro (+554 mii euro față de luna mai 2023) „Exporturile FOB realizate în județul Iași în perioada 1.I – 31.V.2024 au fost de 448.081 mii euro, cu 4,2% mai mari decât în aceeași perioadă din anul 2023 (+17.859 mii euro), iar importurile CIF au însumat 531.186 mii euro, cu 1,1% (-5744 mii euro) mai mici comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior. În perioada 1.I – 31.V.2024 a fost înregistrat un deficit comercial de 83.105 mii euro, față de un deficit comercial în sumă de 106.708 mii euro calculat pentru perioada similară din anul 2023”. se arată într-un raport dat publicităţii de Direcţia Judeţeană de Statistică.

Valoarea exporturilor și importurilor către și din țări ale Uniunii Europene a însumat, în perioada 1 ianuarie  – 31 mai 2024, aproape 296 milioane euro (66,2% din total), respectiv 357 milioane euro (67,2% din total).

Țările partenere situate pe primele 5 locuri în derularea exporturilor în perioada 1.I–31.V.2024, (reprezentând 49,9% din total exporturi) au fost: Germania (14,5%), Marea Britanie (12,9%), Olanda (8,8%), Belgia (8,1%), Ungaria (5,6%), iar în derularea importurilor (reprezentând 48,0% din total importuri) au fost: Germania (18,2%), Italia (10,1%), China (7,6%), Moldova (6,3%) și  Polonia (5,8%).

Pe grupe de produse, în perioada 1.I–31.V.2024, ponderi mai importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de: maşini, aparate şi echipamente (53,2% la export şi 30,1% la import), metale comune şi articole din acestea (7,5% la export şi 12,6% la import), produse ale industriei uşoare (10,3% la export şi 7,2% la import) şi produse ale industriei chimice (12,4% la export şi 12,8% la import). Edi MACRI

 

 

 

 

 

.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe