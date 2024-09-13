Exporturile și importurile Iașului, în scădere față de anul trecut

* valoarea exporturilor și importurilor către și din țări ale Uniunii Europene a însumat, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2024, aproape 296 milioane euro (66,2% din total), respectiv 357 milioane euro (67,2% din total)

Exporturile FOB (Free On Board – n.r.) ale judeţului Iaşi în luna mai 2024 au însumat 84 milioane euro, fiind cu 12,9% (-12.556 mii euro) mai mici comparativ cu luna mai 2023, iar importurile CIF (Cost Asigurare Navlu – n.r.) au însumat 99 milioane euro, în scǎdere față de luna mai 2023 cu 11,8% (-13.230 mii euro).

Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) a precizat că soldul operațiunilor de comerț internațional în luna mai 2024 a fost de -14.341 mii euro (+554 mii euro față de luna mai 2023) „Exporturile FOB realizate în județul Iași în perioada 1.I – 31.V.2024 au fost de 448.081 mii euro, cu 4,2% mai mari decât în aceeași perioadă din anul 2023 (+17.859 mii euro), iar importurile CIF au însumat 531.186 mii euro, cu 1,1% (-5744 mii euro) mai mici comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior. În perioada 1.I – 31.V.2024 a fost înregistrat un deficit comercial de 83.105 mii euro, față de un deficit comercial în sumă de 106.708 mii euro calculat pentru perioada similară din anul 2023”. se arată într-un raport dat publicităţii de Direcţia Judeţeană de Statistică.

Valoarea exporturilor și importurilor către și din țări ale Uniunii Europene a însumat, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2024, aproape 296 milioane euro (66,2% din total), respectiv 357 milioane euro (67,2% din total).

Țările partenere situate pe primele 5 locuri în derularea exporturilor în perioada 1.I–31.V.2024, (reprezentând 49,9% din total exporturi) au fost: Germania (14,5%), Marea Britanie (12,9%), Olanda (8,8%), Belgia (8,1%), Ungaria (5,6%), iar în derularea importurilor (reprezentând 48,0% din total importuri) au fost: Germania (18,2%), Italia (10,1%), China (7,6%), Moldova (6,3%) și Polonia (5,8%).

Pe grupe de produse, în perioada 1.I–31.V.2024, ponderi mai importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de: maşini, aparate şi echipamente (53,2% la export şi 30,1% la import), metale comune şi articole din acestea (7,5% la export şi 12,6% la import), produse ale industriei uşoare (10,3% la export şi 7,2% la import) şi produse ale industriei chimice (12,4% la export şi 12,8% la import). Edi MACRI

