Expoziția „Silviu Purcărete - 50 de ani de teatru”, în prologul FITPTI

Regizorul Silviu Purcărete împlinește anul acesta 50 de ani de carieră teatrală, un parcurs ce însumează 124 de spectacole de teatru, opera și teatru de păpuși puse în scenă pe toate meridianele lumii. Expoziția de fotografie „Silviu Purcărete - 50 de ani de teatru”, inițiată de Asociația culturală Vis-à-Vis, este unicat în România și reunește 108 fotografii și 10 videoclipuri care recompun universul său spectacular. Imaginile din expoziție sunt semnate de fotografii Simon Annand (Royal Shakespeare Company), Mihaela Marin, Iulian Ursachi, Patrick Fabre, Dorian Delureanu, Sean Hudson, Pierre Borasci, Thilo Beu, Silviu Purcărete, Rareș Zaharia, Adi Bulboacă, Eöri-Szabó Zsolt, Helmut Stürmer, Peter Uhan, Aki Tanaka, Petru Cojocaru, Aoi Itoh, Nicu Cherciu (fotografii din arhiva personală a regizorului). „Expoziția este, dincolo de recuperarea memoriei spectacolelor sale din acești 50 de ani de carieră, ocazia să redescoperim bucuria teatrului și generozitatea ludică a regizorului Silviu Purcărete. E un gest de reverență și recunoștință pentru o asemenea personalitate distinsă cu nenumărate premii importante de-a lungul vremii. Un exercițiu de admirație absolut necesar”, precizează Adriana Moca, inițiatoarea proiectului și curatoarea expoziției.

În cadrul expoziției poate fi văzut și albumul de fotografie – Silviu Purcărete. Infinite metamorfoze, apărut sub semnătura Mihaelei Marin, renumită artistă fotografă ce urmărește de mulți ani activitatea artistică a unor regizori importanți. Volumul bilingv (română, engleză) conține fotografii din 22 de spectacole semnate de Silviu Purcărete, în România și străinătate.

„ Expoziția a fost prezentată în premieră la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova, loc în care a rămas deschisă până acum câteva zile. Iașul este, prin Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (ediția 17, 3-10 octombrie, „Tranziție”) al doilea oraș din România care oferă posibilitatea de-a călători grație pixelilor prin universal artistic de o jumătate de secol al acestui mare regizor”, precizează Oltița Cîntec, curatorul FITPTI, autoarea cărții Silviu Purcărete. Privirea care înfățișează (București, „Teatrul Azi”, 2010, 2022, ediția a II-a).

Vernisajul va avea loc, ca Prolog al Festivalului, joi, 26 septembrie, orele 18, la Palatul Braunstein, galeria Cupola, în prezența lui Dragoș Buhagiar, președintele UNITER, Adrianei Moca și Mihaelei Marin.

În același cadru, după vernisaj, va fi proiectat spectacolul de teatru filmat „O furtună” (regia de film Laurențiu Damian), o producție teatrală a lui Silviu Purcărete realizată cu echipa Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova, cu Ilie Gheorghe și Sorin Leoveanu în rolurile principale. Expoziția „Silviu Purcărete – 50 de ani de teatru” va rămâne deschisă până în ultima zi a FITPTI, 10 octombrie.