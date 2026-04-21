Expoziție de pictură in memoriam Viorica Toporaș. Opera îndrăgitei pictorițe revine în fața publicului, la Palatul Braunstein
Publicul ieșean este invitat, pe 21 aprilie 2026, la un eveniment cu puternică încărcătură afectivă și culturală: expoziția de pictură in memoriam dedicată artistei Viorica Toporaș, personalitate artistică evocată prin lucrările sale și printr-un demers editorial care îi readuce în atenție viața și creația.
Vernisajul va avea loc marți, de la ora 17:00, în Galeria „Cupola”, de la etajul 4 al Palatului Braunstein, unul dintre spațiile de referință pentru viața culturală a Iașului. Expoziția este construită în jurul memoriei Vioricăi Toporaș, sub titlul simbolic „Întotdeauna liberă”.
Artista, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România și cetățean de onoare al municipiului Focșani, va fi omagiată printr-o expoziție care propune nu doar reîntâlnirea cu opera sa, ci și o reflecție asupra libertății interioare și a traseului unei vieți dedicate artei.
În cadrul evenimentului va fi lansat și albumul „Cartea vieții mele”, realizat de Elena Ivona Aramă, volum care promite să completeze dimensiunea vizuală a expoziției cu una biografică și documentară. Lansarea aduce astfel un plus de profunzime manifestării, transformând-o într-un moment de recuperare culturală și de păstrare a memoriei unei artiste care și-a lăsat amprenta în spațiul plastic românesc.
Evenimentul va fi prezentat de mai multe nume cunoscute din zona culturală și academică -- dr. Aurica Ichim, manager al Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, lector dr. Maria Bilasevschi, președinta UAP România – filiala Iași, prof. univ. dr. Constantin Tofan, pictor și vicepreședinte al UAP România – filiala Iași, prof. univ. dr. Mihai Dorin. Prin această expoziție, Iașul devine locul unei reîntoarceri simbolice la opera unui artist pentru care libertatea a fost, după cum sugerează chiar subtitlul evenimentului, o formă de identitate. Manifestarea de la Palatul Braunstein se anunță astfel ca un moment de întâlnire între artă, memorie și recunoștință. Maura ANGHEL
