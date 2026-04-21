Publicul ieșean este invitat, pe 21 aprilie 2026, la un eveniment cu puternică încărcătură afectivă și culturală: expoziția de pictură in memoriam dedicată artistei Viorica Toporaș, personalitate artistică evocată prin lucrările sale și printr-un demers editorial care îi readuce în atenție viața și creația.

Vernisajul va avea loc marți, de la ora 17:00, în Galeria „Cupola”, de la etajul 4 al Palatului Braunstein, unul dintre spațiile de referință pentru viața culturală a Iașului. Expoziția este construită în jurul memoriei Vioricăi Toporaș, sub titlul simbolic „Întotdeauna liberă”.

Artista, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România și cetățean de onoare al municipiului Focșani, va fi omagiată printr-o expoziție care propune nu doar reîntâlnirea cu opera sa, ci și o reflecție asupra libertății interioare și a traseului unei vieți dedicate artei.

În cadrul evenimentului va fi lansat și albumul „Cartea vieții mele”, realizat de Elena Ivona Aramă, volum care promite să completeze dimensiunea vizuală a expoziției cu una biografică și documentară. Lansarea aduce astfel un plus de profunzime manifestării, transformând-o într-un moment de recuperare culturală și de păstrare a memoriei unei artiste care și-a lăsat amprenta în spațiul plastic românesc.

Evenimentul va fi prezentat de mai multe nume cunoscute din zona culturală și academică -- dr. Aurica Ichim, manager al Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, lector dr. Maria Bilasevschi, președinta UAP România – filiala Iași, prof. univ. dr. Constantin Tofan, pictor și vicepreședinte al UAP România – filiala Iași, prof. univ. dr. Mihai Dorin. Prin această expoziție, Iașul devine locul unei reîntoarceri simbolice la opera unui artist pentru care libertatea a fost, după cum sugerează chiar subtitlul evenimentului, o formă de identitate. Manifestarea de la Palatul Braunstein se anunță astfel ca un moment de întâlnire între artă, memorie și recunoștință. Maura ANGHEL