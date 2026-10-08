* un fost gigant agroindustrial al Iașului continuă să fie lichidat după mai bine de două decenii * aproape cinci hectare de teren sunt scoase din nou la licitație, pentru 1,25 milioane de lei * înainte de 1989, combinatul creștea peste 100.000 de porci, iar o parte importantă a producției mergea la export

O companie din vechea economie a Iașului continuă să existe în registrele judiciare, deși activitatea sa agroindustrială aparține trecutului. CIP Tomești S.A., societate cu un dosar înregistrat încă din 1999 și cu un lichidator judiciar numit în 2004, a făcut obiectul unui nou anunț de vânzare publicat online pe 6 octombrie 2026. La licitația programată pentru 23 octombrie este oferit un teren de 48.582 de metri pătrați, situat în comuna Ion Neculce. Cazul ilustrează una dintre consecințele mai puțin vizibile ale prăbușirii vechii industrii ieșene: fabricile își pot înceta activitatea, dar patrimoniul, datoriile și procedurile judiciare continuă să existe zeci de ani.

Un dosar deschis în 1999, o lichidare care continuă în 2026

Istoria juridică a CIP Tomești S.A. este aproape la fel de relevantă ca bunurile care mai pot fi valorificate. Publicația de vânzare din octombrie 2026 indică dosarul 032/99/1999, iar lichidatorul judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL a fost numit prin încheierea din 5 aprilie 2004.

Au trecut 27 de ani de la înregistrarea dosarului și peste 22 de ani de la numirea lichidatorului. Cu toate acestea, societatea continuă să aibă bunuri scoase la vânzare. Procedura arată cât de dificilă poate deveni închiderea definitivă a unei foste întreprinderi, mai ales atunci când patrimoniul este fragmentat, iar terenurile și construcțiile au situații juridice diferite.

Terenul propus pentru licitație se află în satul Războieni, comuna Ion Neculce, în apropierea drumului european E58. Are o suprafață măsurată de 48.582 de metri pătrați, față de 50.421 de metri pătrați menționați în acte, și o deschidere de 260 de metri la drumul județean DJ94.

Valoarea de evaluare este de 1.676.370 de lei, iar prețul de pornire la licitația din 23 octombrie 2026 este de 1.257.277,50 lei, fără TVA, reprezentând 75% din valoarea evaluată.

Particularitatea proprietății se află însă în altă parte. Pe teren există construcții agrozootehnice cu o suprafață construită de aproximativ 7.490 de metri pătrați, dar acestea aparțin unei terțe persoane și nu sunt incluse în vânzare. Viitorul cumpărător ar dobândi terenul, nu automat și clădirile de pe el. Situația poate influența atât interesul investitorilor, cât și posibilitățile de utilizare ulterioară a amplasamentului.

Proprietatea nu este scoasă pentru prima dată pe piață. Același teren apărea în anunțurile de vânzare din 2021, 2023 și 2025. În februarie 2025 era oferit la același preț de pornire, de 1.257.277,50 lei. Prin urmare, noul anunț din octombrie 2026 continuă o serie de încercări de valorificare a unui activ rămas în patrimoniul societății.

De la 100.000 de porci la o societate fără angajați

CIP Tomești nu a fost o simplă exploatație zootehnică. Înainte de 1989, Combinatul de Industrializare a Porcilor reprezenta una dintre marile unități agroindustriale ale județului Iași. Potrivit unei retrospective publicate de săptămânalul Ieșeanul în 2019, la combinat erau crescute peste 100.000 de suine, iar o parte importantă a producției era destinată exportului.

După 1990, reorganizarea economiei și destrămarea vechilor circuite de producție și distribuție au schimbat radical perspectiva acestei activități. Societatea comercială CIP Tomești S.A., înființată în 1992, a ajuns ulterior în procedură judiciară.

În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de zero lei, o pierdere netă de 5.695 de lei, datorii contabile de 438.368 de lei și niciun angajat. Aceste datorii reflectă situația raportată în bilanț și nu trebuie confundate cu valoarea creanțelor care ar mai putea fi recuperate de creditori în cadrul procedurii.

Contrastul este puternic. O unitate care făcea parte din mecanismul de aprovizionare al economiei socialiste mai există în 2026 aproape exclusiv prin identitatea sa juridică și prin bunurile rămase de valorificat. Terenurile continuă să aibă o valoare economică, în timp ce activitatea care le-a dat cândva un rost a dispărut.

Povestea CIP Tomești arată cât de lungă poate fi despărțirea economică și juridică de fostele mari întreprinderi ale Iașului. Combinatul care creștea odinioară zeci de mii de animale nu mai produce, nu mai are salariați și nu mai reprezintă un actor al pieței alimentare. În schimb, patrimoniul său continuă să genereze evaluări, anunțuri de vânzare și licitații.

Industria a dispărut din economie cu mult înainte să dispară din dosarele instanțelor. Iar cazul CIP Tomești demonstrează că, uneori, închiderea unei fabrici durează juridic mai mult decât perioada în care aceasta a funcționat ca societate comercială.

Dan DIMA