Facultatea de Medicină din Suceava își așteaptă primii studenți

Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice a Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava (USV) va organiza, în perioada 2- 13 septembrie 2024, prima sesiune de admitere la programul de studii universitare de licenţă în Medicină, cu o durată a studiilor de şase ani, a anunţat, vineri, printr-un comunicat de presă, conducerea USV.

Potrivit oficialilor USV, sunt disponibile 60 de locuri, dintre care 20 de locuri fără taxă şi 40 de locuri cu taxă, la care se adaugă alte şase locuri fără taxă pentru românii de pretutindeni.

Înscrierea candidaţilor are loc in perioada 2 - 12 septembrie, iar proba scrisă va fi susţinută în data de 13 septembrie.

În aceeaşi perioadă, Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice organizează şi o sesiune de admitere pe bază de dosar pentru programele de licenţă Nutriţie şi Dietetică, Balneo- fizio- kinetoterapie şi recuperare, Biologie şi Biochimie, având disponibile 17 locuri fără taxă şi 61 de locuri cu taxă, precum şi nouă locuri fără taxă pentru români de pretutindeni.

De asemenea, facultatea organizează o sesiune de admitere pe bază de interviu şi dosar pentru programul de studii universitare de masterat Nutriţie şi Recuperare Medicală din domeniul Medicină, având disponibile 17 locuri bugetate şi 20 de locuri cu taxă, la care se adaugă un loc pentru români de pretutindeni.

"Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava a deschis programul de Medicină în contextul unui dezechilibru major existent în distribuţia regională a medicilor. România are aproximativ 55.000 de medici cu aviz de liberă practică, dintre care, mai mult de jumătate sunt concentraţi în Municipiul Bucureşti şi cinci judeţe: Cluj, Iaşi, Timiş, Dolj şi Mureş. Restul, 36 de judeţe, au mai puţin de jumătate. Din punctul de vedere al formării de medici, populaţia din estul României are un grad redus de acces la educaţia superioară medicală comparativ cu populaţia din restul ţării, în regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est funcţionând, până la această dată, trei universităţi cu programe de Medicină (23% din totalul universităţilor cu programe de Medicină din ţară), cu o capacitate de şcolarizare de 1455 de locuri (21% din capacitatea de şcolarizare în Medicină a ţării), în timp ce populaţia şi suprafaţa celor două regiuni reprezintă 30% din populaţia totală, respectiv din suprafaţă totală a României", precizează USV.

Pentru programul de Medicină, Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice a USV are deja angajate cadre didactice universitare, titulare în USV, pentru mai mult de 70% dintre disciplinele ce se vor activa treptat pe parcursul următorilor şase ani, la care se adaugă cadre didactice universitare titulare în alte universităţi din ţară şi străinătate şi alţi specialişti în domeniu. Totodată, facultatea va continua politica activă de atragere de noi cadre titulare, implementată cu succes în ultimii ani, în parteneriat cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava.

Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice a USV dispune de o infrastructură didactică preclinică, clinică şi de cercetare modernă, în conformitate cu standardele naţionale de calitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi cu cele internaţionale, recomandate de World Federation for Medical Education. Activitatea clinică şi de instruire a studenţilor se va desfăşura preponderent la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, care cuprinde peste 30 de secţii, servicii şi laboratoare, precum şi în alte clinici şi spitale din oraş şi din judeţ.

Noul program de Medicină din cadrul USV a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1030 din 21 august a.c., fiind inclus în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2024 -2025, publicat în Monitorul Oficial de vineri, 23 august.