Fără apă rece la Podu Iloaiei și Târgu Frumos

În vederea realizării unei lucrări de investiții, lucrare executată în cadrul contractului CL – 11 – Extinderea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Iași – axa 9: Podu Iloaiei – Târgu Frumos, din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 – 2020”, APAVITAL S.A. se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă în ziua de luni, 19 august 2024, între orele 9.00 – 18.00 (oră estimată),către utilizatorii din localitatea Scobâlțeni (parțial).

La finalizarea intervenției se va realiza spălarea conductelor și instalațiilor afectate, urmată de evacuarea apei la rețeaua de canalizare stradală. Dacă situația persistă, sunați la APAVITAL S.A., iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, APAVITAL S.A. recomandă utilizatorilor afectați să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada de întrerupere. Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la numărul de telefon 0232.969.