Fără timp de respiro, la ISU!

În ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au gestionat 60 de evenimente. De cele mai multe ori au fost chemate echipajele SMURD pentru acordarea primului ajutor şi transportarea la spital a persoanelor rănite ori cu probleme medicale grave.

De asemenea, pompierii au fost solicitaţi să intervină şi la intervenții pentru stingerea incendiilor. Cea mai afectată a fost o gospodărie din localitatea Aroneanu. Din fericire, nu au fost victime. „Efectul termic al curentului electric al unui conductor electric defect a dus la distrugerea anexei gospodărești în suprafață de 80 metri pătraţi, alte bunuri materiale și o autoutilitară”, spune Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

În acelaşi interval de timp, cei de la ISU au făcut recunoașteri și activități de informare preventivă cu forțe și mijloace de intervenție în teren la obiective din zona de competență, în vederea asigurării și desfășurării, în condiții de operativitate și eficiență, a operațiunilor de intervenție în cazul producerii unor situații de urgență.

Ei au făcut şi misiuni pentru asigurarea măsurilor specifice la accidente rutiere produse pe raza municipiului Iași. Cazurile au rămas în atenția poliţiştilor pentru cercetări. „În perioada menționată, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Iași au efectuat un control și trei activități de avizare – autorizare și soluționare a petițiilor pe linia prevenirii și stingerii incendiilor la obiective din județul Iași. Pe timpul verificărilor, pompierii au efectuat și instruirea de specialitate cu reprezentanții obiectivelor”, a spus Onofreiasa.

Personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași va continua activitățile orientate spre siguranța cetățenilor, cu accent pe prevenirea situațiilor de urgență și gestionarea operativă a evenimentelor care pun în pericol viața semenilor, a animalelor și a bunurilor materiale ale populației. Laura RADU