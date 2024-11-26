Fashion Economy. TikTok și Instagram au schimbat obiceiurile de cumpărare ale milenialilor și Gen Z

Într-un colț agitat al internetului, unde videouri scurte îți captează atenția mai repede decât un flash de aparat foto, un trend devine viral: o pereche de jeans cu croială retro, un blazer cu umeri supradimensionați sau o pereche de pantofi cu un design futurist. TikTok și Instagram nu mai sunt doar locuri de divertisment – ele sunt catalizatorii unei economii în care moda se reinventează zilnic, iar obiceiurile de cumpărare ale milenialilor și Gen Z se transformă rapid.

Scroll, like, add to cart

La doar câteva swipe-uri distanță, o ținută poate deveni virală. Cu hashtag-uri precum #OOTD (Outfit of the Day) și #TikTokMadeMeBuyIt, utilizatorii împărtășesc constant noi descoperiri de modă, iar brandurile profită din plin de această dinamică. TikTok, cunoscut pentru videoclipurile sale scurte și captivante, a devenit platforma perfectă pentru lansarea trendurilor fulgerătoare. Între timp, Instagram rămâne lider în estetica vizuală, alimentând dorința de a cumpăra prin funcțiile sale de shopping integrate.

„Când vezi un videoclip pe TikTok despre o rochie care arată bine pe absolut oricine, e aproape imposibil să nu vrei să o ai. Practic, TikTok este vitrina mea preferată”, mărturisește Ana, o studentă de 22 de ani din Iași.

Micro-trenduri și cultura FOMO

Un fenomen aparte este apariția micro-trendurilor, acele tendințe care durează doar câteva săptămâni sau luni, dar care reușesc să capteze atenția și portofelele tinerilor. Algoritmii platformelor sunt proiectați să maximizeze expunerea la conținut captivant, iar utilizatorii resimt presiunea să adopte rapid noile tendințe pentru a nu rămâne în urmă — un sentiment cunoscut sub acronimul FOMO (Fear of Missing Out).

Această rapiditate în schimbarea trendurilor ridică întrebări legate de sustenabilitate. Deși Gen Z declară un interes sporit pentru modă sustenabilă, tentația cumpărăturilor impulsive inspirate de social media contrazice adesea aceste principii. „Vreau să cumpăr mai responsabil, dar recunosc că uneori îmi scapă. Dacă văd o piesă care devine populară, simt că trebuie să o am înainte să dispară”, spune Daria, o creatoare de conținut din Cluj.

Puterea creatorilor de conținut

Creatorii de conținut sunt arhitecții principali ai acestor tendințe. Colaborările dintre influenceri și branduri au devenit mai mult decât simple campanii de publicitate; ele creează povești în care comunitățile lor se pot regăsi. De la haul-uri de cumpărături până la videoclipuri care testează „moda accesibilă”, aceștia dau tonul și asigură autenticitatea mesajului.

Mai mult, platformele precum TikTok favorizează creativitatea democratică. Nu doar influencerii consacrați, ci și utilizatorii obișnuiți pot genera trenduri virale. De exemplu, în vara anului 2024, o fustă vintage găsită la un târg din Londra a devenit faimoasă pe TikTok, iar magazinele de second-hand din întreaga lume au raportat o creștere masivă a cererii pentru articole similare.

Un viitor al cumpărăturilor dictate de emoție și rapiditate

Dincolo de estetica frumos ambalată, această intersecție dintre social media și modă are un impact economic semnificativ. Platformele devin piețe globale, iar brandurile mici, care altfel ar fi rămas necunoscute, își găsesc rapid clienți. În același timp, giganții modei se adaptează ritmului impus de social media, lansând colecții capsulă menite să capteze atenția publicului tânăr.

TikTok și Instagram nu sunt doar piețe; sunt spații emoționale. În câteva secunde, utilizatorul poate experimenta dorința, inspirația și decizia de a cumpăra. În această lume digitală, fiecare like și comentariu contribuie la economia modei.

Obiceiurile de cumpărare nu mai sunt ghidate doar de necesitate, ci de povestea pe care o spun hainele. Iar în acest storytelling al modei, rețelele sociale sunt naratorul suprem.

Pentru mileniali și Gen Z, shoppingul nu mai înseamnă doar produse, ci identitate. Iar în timp ce platformele continuă să evolueze, un lucru este clar: economia modei digitale nu încetinește. Din contră, accelerează.

Maura ANGHEL





Milenialii și Gen Z, cu toată energia lor, au șansa de a modela un viitor mai responsabil, fără a sacrifica creativitatea sau bucuria de a se exprima prin stil.

Pe TikTok și Instagram, moda nu mai este doar despre haine. Este despre comunitate, identitate și posibilitatea de a transforma orice scroll într-o poveste personală.

Potrivit unui raport recent, achizițiile inspirate de social media au contribuit la o creștere de 20% a vânzărilor online în ultimul an. În România, acest fenomen este în continuă ascensiune, iar retailerii locali experimentează noi modalități de a integra rețelele sociale în strategia lor de marketing.