Făurarul, luna care „ferecă și desferecă” iarna. De unde vine denumirea lunii februarie

* în calendarul popular, 1 februarie nu e doar o dată din iarnă, ci pragul unei luni neliniștite, când gerul și dezghețul se ceartă la aceeași ușă * Făurarul începe cu semne, zicale și rânduieli pentru livezi și vii, ca și cum satul ar negocia, din timp, cu primăvara

În imaginarul popular românesc, luna februarie poartă un nume de meserie: Făurar, de la „faur”, vremea când se ascuțeau și se reparau uneltele pentru muncile care vin, chiar dacă pământul încă e tare. Nu e întâmplător că începutul ei cade pe 1 februarie: e ziua în care gospodarul, în povestea veche a satului, își ridică privirea din sobă și începe să se uite după semne. Făurarul nu promite căldură, dar promite mișcare.

Făurarul are reputația de lună schimbătoare, cu vreme „în două feluri”, iar zicalele o spun direct, ca un buletin meteo în versuri. În tradiția consemnată în calendarele populare, luna e numită și „faur, făurar”, iar iarna e descrisă ca o ușă care se închide și se deschide la loc: „Faur ferecă și desferecă”, iar „două săptămâni ferică, iar două desferică” – adică ba ninge și îngheață, ba se înmoaie și curge, în aceeași respirație.

Tot în aceeași logică a naturii care nu stă locului, februarie mai apare în folclor și ca „luna Martinilor”, o etichetă care sună aproape mitic și care dă lunii o tensiune aparte. Nu e doar frigul, ci senzația că pădurea e mai aproape, că noaptea e mai lungă decât pare și că satul trăiește cu urechea lipită de vânt. Într-un oraș ca Iașul, aceste imagini nu dispar, doar se transformă: le simți în felul în care oamenii privesc cerul înainte de drum, în cum se vorbește despre polei și despre „iarna care se întoarce”, în grija pentru grădini și pentru pomii de lângă bloc, ca pentru o mică livadă personală.

Iar 1 februarie vine și cu o ancoră de rit: în tradiția creștină, e pomenit Sfântul Mucenic Trifon, iar în credința populară ziua lui a fost legată de protecția livezilor și viilor, de alungarea dăunătorilor și de „îmbunarea” anului agricol. În unele locuri se face aghiasmă și se stropesc viile, pomii, grădinile – un gest simplu, dar încărcat de ideea că munca bună începe cu grijă și cu rânduială.

De fapt, asta e miza Făurarului în povestea populară: nu că ar aduce primăvara, ci că îți schimbă postura. Din așteptare în pregătire. Din „să treacă iarna” în „să fiu gata când se deschide pământul”. De aceea, luna începe cu proverbe despre vreme și cu rânduieli pentru rod, iar în spatele lor stă o lecție veche și foarte actuală: când lumea e instabilă, oamenii își caută stabilitatea în lucruri pe care le pot face cu mâinile lor – să repare, să curețe, să ascută, să pună ordine.

Așa că, dacă vrei să citești 1 februarie ca pe un semn, nu-l citi în termeni de magie, ci de atenție. Făurarul nu e o lună „frumoasă”, e o lună care te trezește. Și, în felul ei, îți spune că primăvara nu vine ca un cadou, ci ca un lucru pe care îl construiești, încet, încă de acum. Tania DAMIAN