* Iașul își mută romantismul în Holul de Onoare: două seri, două formule muzicale, aceleași promisiuni – atmosferă, eleganță și artiști care pot umple o sală doar cu emoție * în februarie, Ateneul Național din Iași și Palatul Culturii aduc publicului „Une vie d’amour”, cu duete celebre în cheie pop-opera, și „Melodie, Dor, Magie”, un recital cu Ruxandra Donose și Sergiu Tuhuțiu, aflat în plin turneu național

Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, invită publicul în luna februarie la o serie de evenimente muzicale de excepție, desfășurate sub egida proiectului cultural „Concert la Palat”. Găzduite în atmosfera impunătoare a Holului de Onoare, aceste două seri propun o experiență construită pe sensibilitate, măiestrie și eleganță, cu artiști și programe muzicale diverse, gândite să transforme Palatul, pentru câteva ore, într-o scenă vie.

În data de 17 februarie, publicul este așteptat la spectacolul „Une vie d’amour”, o celebrare a sentimentelor tradusă într-o formulă vocal-instrumentală amplă. Scena le revine artiștilor Maria Tovba și Andrei Yvan (voce), alături de instrumentiștii Aurelian Holera (pian), Eugen Toboș (chitară solo), John Mantucci (chitară bass) și Lucian Maxim (percuție). Programul este conceput ca o fuziune rafinată de muzică ușoară și pop-opera, aducând în fața publicului o colecție de duete de dragoste celebre, interpretate cu o sensibilitate aparte — exact tipul de seară care mizează pe recunoaștere, emoție directă și reacție imediată din sală.

Seara de 24 februarie este marcată de recitalul „Melodie, Dor, Magie”, susținut de renumita mezzosoprană Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu. Aflați în plin turneu național (ediția a II-a), cei doi artiști propun un program original și eclectic, care traversează epoci și stiluri diferite, de la profunzimea muzicii baroce până la dinamismul pop-ului contemporan. Recitalul promite o incursiune de excepție în repertoriul național și internațional, punând în dialog genuri și sensibilități muzicale și oferind publicului ocazia de a descoperi conexiuni inedite între lumi sonore aparent îndepărtate.

Maura ANGHEL