Februarie la Palatul Culturii. Ateneul ieșean celebrează iubirea prin două seri de „Concert la Palat”
* Iașul își mută romantismul în Holul de Onoare: două seri, două formule muzicale, aceleași promisiuni – atmosferă, eleganță și artiști care pot umple o sală doar cu emoție * în februarie, Ateneul Național din Iași și Palatul Culturii aduc publicului „Une vie d’amour”, cu duete celebre în cheie pop-opera, și „Melodie, Dor, Magie”, un recital cu Ruxandra Donose și Sergiu Tuhuțiu, aflat în plin turneu național
Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, invită publicul în luna februarie la o serie de evenimente muzicale de excepție, desfășurate sub egida proiectului cultural „Concert la Palat”. Găzduite în atmosfera impunătoare a Holului de Onoare, aceste două seri propun o experiență construită pe sensibilitate, măiestrie și eleganță, cu artiști și programe muzicale diverse, gândite să transforme Palatul, pentru câteva ore, într-o scenă vie.
În data de 17 februarie, publicul este așteptat la spectacolul „Une vie d’amour”, o celebrare a sentimentelor tradusă într-o formulă vocal-instrumentală amplă. Scena le revine artiștilor Maria Tovba și Andrei Yvan (voce), alături de instrumentiștii Aurelian Holera (pian), Eugen Toboș (chitară solo), John Mantucci (chitară bass) și Lucian Maxim (percuție). Programul este conceput ca o fuziune rafinată de muzică ușoară și pop-opera, aducând în fața publicului o colecție de duete de dragoste celebre, interpretate cu o sensibilitate aparte — exact tipul de seară care mizează pe recunoaștere, emoție directă și reacție imediată din sală.
Seara de 24 februarie este marcată de recitalul „Melodie, Dor, Magie”, susținut de renumita mezzosoprană Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu. Aflați în plin turneu național (ediția a II-a), cei doi artiști propun un program original și eclectic, care traversează epoci și stiluri diferite, de la profunzimea muzicii baroce până la dinamismul pop-ului contemporan. Recitalul promite o incursiune de excepție în repertoriul național și internațional, punând în dialog genuri și sensibilități muzicale și oferind publicului ocazia de a descoperi conexiuni inedite între lumi sonore aparent îndepărtate.
Maura ANGHEL
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!