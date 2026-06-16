Fenomen economic: Iașul devine magnet pentru investitori, cu aproape 18 afaceri noi pe zi!  

* capitala Moldovei continuă să atragă investiții și inițiative economice într-un ritm care începe să semene cu marile motoare economice ale țării * 2.106 entități economice au fost înființate în județ în primele patru luni din acest an * 9 din 10 noi înmatriculări sunt societăți comerciale de tip SRL și PFA-uri, semn că spiritul antreprenorial este mai viu ca niciodată

În timp ce scena politică este zguduită de crize, negocieri și răsturnări de situație, mediul privat transmite un mesaj complet diferit: afacerile se înmulțesc într-un ritm amețitor. Primele patru luni din 2026 au adus o adevărată avalanșă de firme noi, iar cifrele oficiale arată o creștere națională de peste 14%, una dintre cele mai consistente din ultimii ani.

În centrul acestei transformări se află și Iașul, orașul care continuă să sfideze toate previziunile și să se transforme într-un magnet pentru antreprenori, investitori și oameni care aleg să își construiască propriul drum în afaceri.

Iașul depășește pragul de 2.100 de înmatriculări!

Datele sunt impresionante: 2.106 entități economice au fost înființate în județul Iași între 1 ianuarie și 1 mai 2026. Este un nivel care confirmă statutul municipiului drept cel mai puternic pol economic din Moldova și unul dintre cele mai dinamice centre de afaceri din întreaga țară.

În spatele acestor cifre se ascunde o realitate spectaculoasă: aproape 18 afaceri noi apar zilnic în județ. Practic, la fiecare oră și jumătate, în Iași se naște o nouă inițiativă economică.

Mai mult decât atât, peste 1.000 dintre aceste înmatriculări sunt societăți comerciale de tip SRL, iar alte aproape 1.000 sunt PFA-uri, semn că spiritul antreprenorial este mai viu ca niciodată.

Diferențele devin uriașe atunci când privim regiunea: Iași - 2.106 firme noi, Suceava - 1.009, Galați – 966, Bacău – 964, Neamț - 666, Botoșani – 508, Vaslui – 446.

Cu alte cuvinte, Iașul generează singur mai multe afaceri noi decât unele județe moldovene la un loc. În timp ce alte centre regionale stagnează sau chiar înregistrează scăderi, capitala Moldovei continuă să atragă investiții și inițiative economice într-un ritm care începe să semene cu marile motoare economice ale țării.

Marile orașe intră într-o cursă fără precedent

Bucureștiul rămâne gigantul absolut, cu aproape 12.000 de înmatriculări în doar patru luni. Clujul și Timișul accelerează puternic, iar Ilfovul profită din plin de extinderea zonei metropolitane a Capitalei.

Dar ceea ce atrage atenția este faptul că Iașul continuă să fie prezent în grupul select al marilor centre urbane care dictează direcția economiei românești.

Acum, vorbim despre un centru care concurează direct pentru investiții, resursă umană și dezvoltare cu cele mai importante orașe ale României.

Valul de înmatriculări vine într-un moment în care Iașul beneficiază simultan de investiții în infrastructură, proiecte europene de miliarde de euro, dezvoltarea accelerată a sectorului IT, extinderea universităților și perspectiva construirii Autostrăzii A8.

Pentru mulți antreprenori, acesta este semnalul că orașul intră într-o nouă etapă de dezvoltare. O etapă în care piața locală devine tot mai atractivă, iar potențialul de creștere rămâne uriaș.

Cifrele ascund o schimbare istorică

Fenomenul are o semnificație mult mai profundă. România asistă la o mutare treptată a centrului de greutate economică spre marile aglomerări urbane, iar Iașul este unul dintre marii câștigători ai acestei transformări.

Tot mai mulți tineri aleg antreprenoriatul. Tot mai multe companii își extind operațiunile. Tot mai mulți investitori privesc spre estul țării. Iar toate aceste tendințe se reflectă direct în numărul record de afaceri noi.

Dacă ritmul actual se menține, anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai buni ani pentru mediul privat ieșean din ultimele decenii. Daniel BACIU