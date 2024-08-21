Festivalul Internaţional al Sportului pentru Tineret, în capitala Moldovei

Au început înscrierile la cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional al Sportului pentru Tineret Iaşi 2024. Până pe 19 octombrie, sute de copii şi adolescenţi sunt aşteptaţi întâlnesc la Iaşi în perioada 29 august - 19 octombrie, pentru a lua parte la competiţii sportive cu scop recreativ: fotbal, streetball, rugby tag, teqball, calisthenics, petanque.

Activităţile practice ale Festivalului Internaţional al Sportului pentru Tineret Iaşi 2024 se vor desfăşura pe terenurile de sport ale mai multor şcoli şi licee din Iaşi. La competiţiile sportive sunt aşteptaţi să participe copii şi elevi din Iaşi şi alte judeţe şi Republica Moldova. „Festivalul Internaţional al Sportului pentru Tineret va fi un eveniment care se focalizează pe crearea unui mediu sportiv, competiţional şi educaţional cathartic în acelaşi timp, care să genereze stare de bine, să promoveze mişcarea în aer liber, interacţiunea, respectul şi toleranţa prin comportamente responsabile, altruiste, proactive, dar şi aprofundarea relaţiilor între tineri din medii diferite. Acest eveniment îşi propune totodată să ofere tinerilor din Iaşi şi invitaţilor un cadru organizat în care să desfăşoare diferite activităţi fizice sub forma unor competiţii sportive cu scop recreativ precum fotbal, streetball, rugby tag, teqball, calisthenics, petanque, şi posibilitatea de a se întâlni cu modele sociale din lumea sportului, care să împărtăşească invitaţilor din experienţa lor în cadrul unor mese rotunde sau reuniuni cu diferite teme, unele propuse chiar de participanţi şi moderate de cadre universitare”, spune conf.univ.dr. Cezar Honceru, managerul de proiect.

Festivalul Internaţional al Sportului pentru Tineret 2024 este un proiect finanţat de Primăria Municipiului Iaşi şi este implementat în perioada august - octombrie 2024. La aceste competiţii se pot face înscrieri până pe 26 august. Pot participa atât echipe, cât şi individual, dar se pot constitui şi echipe ad-hoc. „Educaţia fizică şi sportul sunt părţi importante care fac parte din cultura unui popor, iar acesta este rolul nostru. Educaţia fizică are două componente mari: una prin care nu suntem promotorii, cei care propagă valorile olimpice ale sportive. Pe de altă parte, deşi sportul poate fi o activitate care se poate desfăşura şi individual, nu ne dorim acest lucru pentru că procesul a devenit din ce în ce mai ştiinţific şi mai important pentru sănătatea unui popor. Prin intermediul acestui Festival ne dorim să avem pauză pasivă, vacanţa să nu fie vacanţă, astfel încât componenta motorie să fie educată continuu. Ne dorim să perpetuăm aceasta activitate sportivă astfel încât să atingem o plajă cât mai largă a populaţiei. Plecăm astăzi de la cei mici, astfel încât la ediţiile următoare să atingem toate segmentele de vârstă până la seniori”, spune Beatrice Abălaşei, decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Activităţile practice ale Festivalului Internaţional al Sportului pentru Tineret se vor desfăşura pe terenurile de sport ale şcolilor şi liceelor partenere, în baza unui parteneriat încheiat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. „Vorbim de implicare. Principalii beneficiari sunt copiii şi elevii pe care unităţile de învăţământ preuniversitar îi pregătesc pentru a deveni studenţi. Dacă Iaşul nu avea un asemenea festival atunci trebuia inventat. Primăria Municipiului Iaşi a făcut suficiente eforturi de a moderniza toate terenurile de sport ale unităţilor de învăţământ. Încheindu-se această etapă era clar că aceste terenuri trebuie deschise publicului larg. Nu trebuie să ne cramponăm doar de orele de curs pentru a face sport mai ales pe perioada vacanţelor. De aceea noi, cei de la Inspectoratul Şcolar, am încheiat acest parteneriat”, a spus consilierul local Florin Spătaru, inspector adjunct în cadrul Inspectoratului Şcolar. Laura RADU