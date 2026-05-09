Festivalul Luminii revine în Copou pe 9 mai

Festivalul Luminii se întoarce la Iași pe 9 mai 2026, în Parcul Copou, cu o ediție construită în jurul temei „noapte înstelată”. Evenimentul organizat de cercetași va aduce din nou pe aleile parcului lumânări așezate în gulguțe, ateliere educative și momente artistice. Pentru ieșeni, festivalul propune mai mult decât o seară cu decor luminos. Este o invitație la întâlnire, la timp petrecut în aer liber și la redescoperirea lucrurilor simple care pot crea sentimentul de comunitate. Organizatorii mizează pe atmosfera familiară a Copoului, unul dintre cele mai cunoscute spații verzi ale orașului, transformat pentru câteva ore într-un loc al luminii, al muzicii și al activităților pentru toate vârstele.

O seară pentru copii, părinți și tineri

Festivalul Luminii este gândit ca un eveniment deschis tuturor: copii, părinți, tineri, adulți, cercetași sau ieșeni care participă pentru prima dată la o astfel de manifestare. Cercetașii îi invită pe participanți să vină alături de familie și prieteni, pentru o seară în care activitățile educative se îmbină cu momentele artistice și cu atmosfera creată de lumânările în gulguțe. Mesajul ediției din 2026 este concentrat pe bucuria lucrurilor mici: lumină, apropiere, gesturi simple și timp petrecut împreună.

Tema ediției: „noapte înstelată”

Tema „noapte înstelată” adaugă festivalului o dimensiune simbolică. Lumina nu este folosită doar ca element de decor, ci ca pretext pentru a vorbi despre speranță, atenție și legătura dintre oameni. Într-un oraș cu ritm rapid, Festivalul Luminii propune o pauză. Participanții sunt invitați să meargă pe aleile Copoului, să ia parte la ateliere, să asculte muzică și să privească parcul într-o lumină diferită. Conceptul ediției îi așază pe participanți în centrul evenimentului, fiecare fiind invitat să fie parte din atmosfera creată în jurul acestei „nopți înstelate”. 

Programul artistic al Festivalului Luminii va începe la ora 17:19. Pe scenă vor urca mai mulți artiști și tineri pasionați de muzică, într-un program care completează atmosfera de festival.

Printre numele anunțate se află Sabin, Lotus, Intercoasta, Bloodhaze, Helix, Lizz&Medeea, Abyss, Andra Andriuca și Fachiri.

Prezența acestor artiști transformă evenimentul într-un spațiu de exprimare pentru tineri și într-o ocazie pentru publicul ieșean de a descoperi proiecte muzicale locale sau emergente.

Ateliere educative pregătite de cercetași

Pe lângă concerte și momente artistice, cercetașii pregătesc ateliere educative pentru participanți de vârste diferite. Activitățile sunt gândite în spiritul educației nonformale, cu accent pe joacă, învățare și lucru în echipă.

Pentru copii și tineri, festivalul poate fi o ocazie de a descoperi activități interactive. Pentru adulți, evenimentul oferă contact direct cu valorile cercetășiei: responsabilitate, solidaritate, grijă față de comunitate și respect pentru natură.

Când și unde are loc Festivalul Luminii 2026

Eveniment: Festivalul Luminii 
Data: 9 mai 2026 
Locul: Parcul Copou, Iași 
Tema ediției: „Noapte înstelată” 
Ora începerii programului artistic: 17:19 
Organizatori: cercetașii 
Artiști anunțați: Sabin, Lotus, Intercoasta, Bloodhaze, Helix, Lizz&Medeea, Abyss, Andra Andriuca, Fachiri

 

