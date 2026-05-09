Festivalul Luminii se întoarce la Iași pe 9 mai 2026, în Parcul Copou, cu o ediție construită în jurul temei „noapte înstelată”. Evenimentul organizat de cercetași va aduce din nou pe aleile parcului lumânări așezate în gulguțe, ateliere educative și momente artistice.

Pentru ieșeni, festivalul propune mai mult decât o seară cu decor luminos. Este o invitație la întâlnire, la timp petrecut în aer liber și la redescoperirea lucrurilor simple care pot crea sentimentul de comunitate.