Festivalul Străzii Lăpușneanu, ediția a VI-a cu Bosquito, Fără Zahăr și Andra Botez

În perioada 20-22 septembrie 2024, Ateneul Național din Iași în parteneriat cu Primăria, organizează Festivalul Străzii Lăpușneanu, ediția a VI-a. În cele trei zile de festival, pe cele două scene vor urca artiști locali și invitați speciali din lumea muzicii, iar strada va fi animată prin diverse activități dedicate copiilor și adulților.

Ieșenii se vor bucura în fiecare zi de o mulțime de momente artistice susținute de instrumentiști ieșeni, spectacole de dans, activități pentru copii, ateliere de creație, ateliere de spiritualitate. În fiecare seară, ieșenii vor avea parte de concerte extraordinare alături de Andra Botez & Band, Bosquito și Fără Zahăr.

Vineri, ieșenii sunt invitați la concertul susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” și Corul Marii Uniri, urmat de un show de stand-up cu Gabriel Gherghe și Edi Vacariu, și la un recital live cu Ștefania Mihăilescu și Răzvan Halici.

În week-end vor avea loc spectacole de magie cu Iulian Paraschiv, concerte susținute de multiple școli de muzică din Iași. De asemenea, va avea loc recitalul Corului de Copii al Municipiului Iași, cel al elevilor de la clasa de canto clasic al Danielei Ciocoiu, de la Colegiul de Arte „Octav Băncilă” din Iași, recitalul de muzică folk al lui Cezar Popescu și concertul trupei Debandada.

Zilnic, ieșenii vor putea participa la sesiuni de sculptură live cu artistul Vladlen Babținețchi, vor putea vizita expozițiile de la Muzeul Unirii, Galeriile UAP și Galeriile „Grumăzescu”, de asemenea, vor putea achiziționa obiecte inedite de la Târgul de Artă și Antichități sau Târgul Meșterilor Populari.

„Încă din 2019, scopul principal al festivalului a fost animarea fostei Ulițe Sârbești cu teatru, muzică și dans, prin care ne-am dorit să oferim acestei străzi de tranzit, șansa de a fi redescoperită. De la un an la altul, numărul persoanelor care participă la Festivalul Străzii Lăpușneanu a crescut semnificativ iar pe parcursul celor cinci ediții de festival am reușit să aducem invitați speciali și artiști locali, care ne-au încântat cu prezența lor”, a declarat Gheorghiță Rusu-Persic, managerul interimar al Ateneului Național din Iași.

Clara DIMA