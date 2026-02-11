Filarmonica, salvată printr-un parteneriat istoric

Două treimi din valoarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii monument istoric vor fi acoperite din bani europeni atrași de Primăria Municipiului Iași prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Mai exact, 38,5 milioane de lei din totalul de 58 de milioane de lei necesare pentru lucrări provin din finanțarea europeană obținută în cadrul unui proiect amplu de revitalizare a zonei centrale.

Este, potrivit administrației locale, primul contract de finanțare semnat dintr-un pachet de 20 de proiecte majore pregătite de municipalitate pentru actualul exercițiu financiar european. Un început cu miză uriașă.

Un proiect de aproape 145 de milioane de lei pentru inima Iașului

Reabilitarea Filarmonicii face parte din proiectul strategic „Creșterea atractivității zonei centrale a municipiului Iași din punct de vedere socio-economic, cultural și turistic”, cu o valoare totală de 144.999.397,99 lei.

Proiectul are trei componente majore: Primăria Iași – amenajarea spațiului verde din jurul Teatrului Național, mobilier urban și iluminat: peste 30,6 milioane de lei, Arhiepiscopia Iașilor – lucrări de punere în siguranță la Catedrala Mitropolitană: aproape 25 de milioane de lei, integral eligibile, Consiliul Județean Iași – reabilitarea și modernizarea Filarmonicii: 89,3 milioane de lei, dintre care 38,5 milioane lei bani europeni efectiv atrași.

Primăria este lider de parteneriat, CJ Iași gestionează documentația tehnico-economică și execuția lucrărilor la Filarmonică, iar Arhiepiscopia este partener în cadrul intervențiilor la Catedrala Mitropolitană. Un parteneriat instituțional rar, care aduce la aceeași masă administrația locală, județeană și reprezentanții cultelor.

Contractul de execuție a fost semnat în februarie 2024, iar lucrările – încredințate companiei Iasicon SA – au început efectiv în aprilie 2024. Valoarea contractului: 58 de milioane de lei, inclusiv TVA.

Conform acordului dintre instituții, banii europeni vor acoperi cheltuielile efectuate după 31 august 2025. Practic, finanțarea obținută prin proiectul depus de Primărie acoperă 66,4% din valoarea totală a lucrărilor – o proporție considerată esențială pentru ca proiectul să fie sustenabil.

Construită în 1815, în stil neoclasic, clădirea a aparținut vistiernicului Alecu Balș. De-a lungul timpului a devenit centru spiritual și educativ sub egida Bisericii Catolice, iar din 1942 – odată cu concertul inaugural dirijat de George Enescu – a intrat definitiv în istoria culturală a României.

Sala „Ion Baciu” (560 de locuri) și Sala „Gavriil Musicescu” (300 de locuri) au fost, timp de decenii, repere ale acusticii românești.

Dar clădirea a fost grav afectată de cutremurele din 1977, 1986 și 1990, precum și de infiltrațiile din pânza freatică. Lucrările începute în anii ’90 au fost fragmentare, fondurile insuficiente, iar procesul de retrocedare către Biserica Romano-Catolică a blocat investițiile ani la rând.

Abia după 2018, când două tronsoane ale imobilului au fost preluate de Consiliul Județean, proiectul de reabilitare a căpătat contur real.

Dacă lucrările vor respecta termenele asumate, Iașul ar putea avea, în câțiva ani, o Filarmonică modernizată, consolidată seismic și adaptată standardelor actuale – o clădire istorică readusă la viață printr-un efort financiar și administrativ complex. Daniel BACIU