Unul dintre cele mai apreciate filme românești ale anului 2026 ajunge la Iași. „De capul nostru”, premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, va avea o proiecție specială pe 5 iulie, de la ora 18:00, la Cinema Ateneu. Spectatorii vor putea discuta după film cu regizorul Tudor Cristian Jurgiu și cu actorii Denisa Vraja și Vlad Furtună.

Publicul ieșean va putea vedea „De capul nostru”, cel mai recent lungmetraj semnat de regizorul Tudor Cristian Jurgiu, în cadrul unei proiecții speciale programate duminică, 5 iulie 2026, de la ora 18:00, la Cinema Ateneu.

Evenimentul va continua cu o întâlnire dedicată spectatorilor, la care vor participa regizorul Tudor Cristian Jurgiu și actorii Denisa Vraja și Vlad Furtună. Aceștia vor vorbi despre realizarea filmului, personajele sale și realitatea socială care a inspirat povestea.

Povestea adolescenților crescuți fără părinții plecați în străinătate

„De capul nostru” aduce în prim-plan o generație despre care se vorbește adesea prin intermediul statisticilor: copiii și adolescenții rămași acasă după plecarea părinților la muncă în străinătate.

Acțiunea urmărește un grup de tineri dintr-un mic oraș românesc, obligați să învețe mult prea devreme cum să se descurce singuri. În lipsa adulților, adolescenții își construiesc propriile reguli, legături și forme de solidaritate, încercând să umple golul lăsat de familiile plecate.

În centrul poveștii se află Flavia, o adolescentă puternică, sarcastică și aparent greu de impresionat. Pe măsură ce evenimentele se complică, aceasta începe să înțeleagă altfel responsabilitatea, prietenia și sentimentul de apartenență.

Filmul nu transformă personajele în simple victime ale unei situații sociale, ci le urmărește cu sensibilitate, umor și luciditate în încercarea lor de a deveni o familie.

Premiu important la Festivalul de Film de la Berlin

Lungmetrajul a fost distins cu Premiul CICAE în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin 2026. Distincția este acordată de Confederația Internațională a Cinematografelor de Artă.

Juriul a descris producția drept „o veritabilă realizare cinematografică, puternică și totodată extrem de captivantă”, apreciind în mod special intensitatea poveștii și prestațiile distribuției.

Proiecția de la Berlinale a reunit peste 600 de spectatori. La final, actorii și realizatorii filmului au fost întâmpinați cu aplauze îndelungate, într-o sală plină.

Înainte de lansarea în cinematografe, „De capul nostru” a fost prezentat și în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania – TIFF.

O temă apropiată de realitatea multor familii din Moldova

Proiecția de la Iași capătă o relevanță specială prin tema abordată. Plecarea părinților la muncă în străinătate a schimbat, în ultimele decenii, viața multor familii din Moldova, lăsând copii și adolescenți în grija bunicilor, rudelor sau chiar a fraților mai mari.

Filmul vorbește despre această realitate fără să transforme povestea într-o lecție moralizatoare. În centrul său rămân tinerii, cu fragilitatea, revolta, curajul și mecanismele prin care încearcă să se protejeze unii pe ceilalți.

Maura ANGHEL