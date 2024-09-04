Filmul „Nicio faptă bună”, proiectat la Iași, în premieră

Vineri, 6 septembrie, începând cu ora 13, la Ateneul Național din Iași va avea loc proiecția filmului „Nicio faptă bună”, producție cinematografică realizată cu implicarea persoanelor private de libertate și a personalului din unitățile penitenciare.

Conceput special pentru participarea la Festivalul Internațional de Film destinat penitenciarelor de la Olstztyn (Polonia), scenariul lungmetrajului este scris de Loredana Basalic și Claudiu Cristian Prisecaru, acesta explorând teme universale precum remușcarea, solidaritatea și puterea schimbării personale, oferind publicului o poveste profundă și emoționantă.

Proiectul a fost gândit astfel încât să creeze un cadru prielnic în care deținuții să își exprime ideile, trăirile și să participe activ la o activitate cu adevărat transformatoare. Regia filmului este semnată de Claudiu Cristian Prisecaru, care împreună cu membrii echipei Carpathian Motion Pictures au reușit să creeze o punte între lumea captivă a penitenciarului și cea a artei cinematografice. „Festivalul Internațional de Film destinat penitenciarelor din Olsztyn reprezintă o oportunitate extraordinară de a împărtăși această realizare cu partenerii noștri din diferite instituții, de a învăța din experiențele lor și de a promova bune practici în domeniul reinserției sociale. Suntem convinși că filmul va reuși să capteze atenția publicului și să sublinieze potențialul extraordinar pe care îl pot avea astfel de proiecte în contextul penitenciar”, a declarat comisar șef de poliție penitenciară Dan Costel Maloș, directorul Penitenciarului de Maxină Siguranță (PMS) Iași. Edi MACRI