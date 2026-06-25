Final de stagiune la Filarmonica Iași, cu Brahms și Enescu

* Cristian Mandeal, Oxana Corjos, Orchestra simfonică și Corul „Gavriil Musicescu” încheie stagiunea 2025-2026 cu un concert extraordinar

Ultima seară a stagiunii 2025-2026 aduce în fața publicului ieșean Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu”, conduse de unul dintre cei mai importanți dirijori români, Cristian Mandeal. Pianista Oxana Corjos va fi solista concertului, iar pregătirea corului îi aparține dirijoarei Consuela Radu-Țaga.

Evenimentul vocal-simfonic extraordinar este programat vineri, 26 iunie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Iași. Programul reunește două partituri monumentale, aparținând unor universuri muzicale diferite, dar unite prin amploare, dramatism și dificultate interpretativă.

Oxana Corjos interpretează Concertul nr. 1 de Brahms

Prima parte a serii va fi dedicată Concertului nr. 1 pentru pian și orchestră în re minor, op. 15, de Johannes Brahms. Scrisă în tinerețea compozitorului, lucrarea depășește forma obișnuită a unui concert solistic și capătă dimensiunile unei adevărate simfonii cu pian.

Partitura îi cere solistului nu doar virtuozitate, ci și forță, rezistență și capacitatea de a construi un dialog egal cu orchestra. La pian se va afla Oxana Corjos, muziciană formată la Universitatea Națională de Muzică din București, la clasa pianistului Dan Grigore.

De-a lungul carierei, Oxana Corjos a susținut peste 300 de concerte și a colaborat cu numeroși dirijori români și străini. Revenirea sa pe scenă alături de Cristian Mandeal oferă o miză artistică suplimentară finalului de stagiune de la Iași.

Simfonia a III-a de Enescu, cu orchestră și cor

Partea a doua a concertului va aduce Simfonia nr. 3 în do major, op. 21, de George Enescu, una dintre cele mai ambițioase creații simfonice românești. Compusă între 1916 și 1918, într-o perioadă marcată de război și neliniște, lucrarea se încheie prin intervenția corului, care transformă tensiunea orchestrală într-un amplu moment de lumină și reculegere.

Interpretarea va reuni Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu”. Construcția de mari dimensiuni, complexitatea scriiturii și prezența ansamblului coral justifică statutul de concert extraordinar acordat acestei seri.

Alegerea Simfoniei a III-a are și o semnificație aparte pentru instituția ieșeană. Concertul inaugural al Filarmonicii „Moldova”, desfășurat la 9 octombrie 1942, a fost dirijat chiar de George Enescu. Astfel, finalul stagiunii readuce în prim-plan unul dintre numele fundamentale ale istoriei muzicale a Iașului.

Maura ANGHEL