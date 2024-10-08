Finanțări record pentru TUIASI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) a anunţat, luni, că a reuşit să obţină un număr record de proiecte în cadrul liniei de finanţare „Primul student din familie”, din cadrul Programului Educaţie şi Ocupare.

Ionuţ Ovidiu Toma, prorector în cadrul TUIASI, a declarat, luni, că doar trei universităţi din ţară au obţinut finanţare pentru patru proiecte în cadrul acestui apel, universitatea pe care o reprezintă fiind una dintre acestea şi singura din Iaşi.

Aceeaşi sursă menţionează că pe componenta stagii de practică din acelaşi apel, Politehnica ieşeană este singura instituţie de învăţământ superior din Moldova care a câştigat patru proiecte.

Suma totală de finanţare a acestor proiecte, incluzând cele de care vor beneficia unii parteneri, este de peste 50 de milioane de lei. Proiectele din seria „Primul student” au valori totale cuprinse între 7,8 şi 7,9 milioane de lei, în timp ce fiecare dintre cele patru proiecte care vizează stagiile de practică pornesc de la 4,6 milioane şi ajung la peste 4,9 milioane de lei. „TUIASI are ca strategie de dezvoltare asigurarea accesului la educaţie de calitate oricărui tânăr care îşi doreşte acest lucru, indiferent de mediul din care provine. Discriminarea de orice fel nu îşi are locul în mediul academic. Universitatea face toate eforturile pentru a reduce abandonul şcolar, astfel încât orice tânăr cu pregătire inginerească să poată contribui la mai binele societăţii. Pregătirea viitorilor ingineri nu se poate face doar teoretic, ci e nevoie ca ei să vadă şi să simtă legătura dintre teorie şi practică”, a declarat conf. univ. dr. ing. Ionuţ Ovidiu Toma, prorector responsabil cu cercetare ştiinţifică la universitate.

La nivel naţional, Ministerul Educaţiei a anunţat că a dublat bugetul pentru proiectele din sfera „Primul student din familie”, ajungând la o valoare totală, pe ţară, de 104 milioane de euro. În total, 68 de proiecte au fost aprobate pentru finanţare, în colaborare cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Scopul ministerului a fost ca 10.000 de elevi, care n-ar fi avut altfel resursele financiare, să poată urma studii superioare, în special în regiunile mai puţin dezvoltate ale ţării. „Legăturile dintre mediul academic şi cel de afaceri se pot menţine şi consolida şi prin proiecte comune de practică pentru viitorii ingineri, astfel încât aceştia să acumuleze şi deprinderi practice. TUIASI este singura instituţie din Moldova care a câştigat câte patru proiecte pe fiecare apel, însumând un total de peste 50 milioane de lei în fonduri atrase în universitate ce vor fi utilizate pentru asigurarea unei bune pregătiri inginereşti”, a precizat conf. univ. dr. ing. Ionuţ Ovidiu Toma. Laura RADU