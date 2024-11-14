Firmele de utilități, somate să închidă șantierele și să refacă domeniul public afectat de lucrări

* „În ultima lună au fost date 44 de somații pentru refacerea domeniului public ca urmare a intervențiilor pentru remedierea avariilor ori pentru executarea unor lucrări de extinderi, branșamente etc. de către SC DelGaz Grid SA și SC ApaVital SA. Pentru situațiile de neconformare au fost date șapte amenzi în valoare totală de 17.000 de lei”, a anunțat municipalitatea

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a dispus o serie de măsuri menite să reducă impactul numeroaselor lucrări efectuate pe domeniulpublic și nefinalizare de companiile care gestionează rețele de apă - canalizare, gaze, electricitate etc.

La nivelul Primăriei există un grup de lucru care implementează și urmărește activitatea de emitere a graficelor de execuție a lucrărilor la rețele de utilități, care face controale și dispune măsurile legale. Un grup de lucru similar, cu atribuții de verificare și control ale șantierelor, a fost constituit și în cadrul Poliției Locale. Astfel, atât direcțiile Primăriei, cât și Poliția Locală vor trebui să pună în vedere companiilor de utilități ca, odată cu venirea iernii, să închidă șantierele începute și să refacă domeniul public afectat de lucrări. „Reprezentanții Poliției Locale și ai Serviciului Corp Control Primar vor urmări în continuare modalitatea de desfășurare a lucrărilor la rețelele de utilități și modalitatea de refacere a domeniului public și să aplice sancțiuni în cazul constatării nerespectării reglementărilor privind refacerea amplasamentului. Astfel, în ultima lună au fost date 44 de somații pentru refacerea domeniului public ca urmare a intervențiilor pentru remedierea avariilor ori pentru executarea unor lucrări de extinderi, branșamente etc. de către SC DelGaz Grid SA și SC ApaVital SA. Pentru situațiile de neconformare au fost date șapte amenzi în valoare totală de 17.000 de lei”, a transmis municipalitatea.

În altă ordine de idei, primarul Mihai Chirica a dispus direcțiilor Primăriei să pregătească „înghețarea”, până la îmbunătățirea vremii, a lucrărilor contractate de municipalitate, în special a celor de modernizare a străzilor. O atenție deosebită va fi acordată lucrărilor de eficientizare energetică a unităților de învățământ, finanțate cu fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență, care au loc la 21 de clădiri a 14 unități școlare. În aceste cazuri constructorii contractați de Primărie vor trebui ca, în măsura posibilităților, să întețească ritmul lucrărilor în timpul vacanței de iarnă a elevilor. Radu MARIN