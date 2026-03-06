Fiul lui Nicolae Guță, reținut după ce a condus drogat și cu permisul suspendat 
Fiul celebrului manelist Nicolae Guță a fost ridicat de polițiști după ce a condus sub influența anumitor substanțe interzise și cu permisul suspendat. Bărbatul a fost reținut de polițiști, iar fiul celebrului manelist nu se află la prima abatere cu legea.

 Un nou scandal zguduie lumea manelelor! Fiul celebrului artist Nicolae Guță ar fi ajuns în atenția polițiștilor după ce a fost prins la volan în condiții extrem de grave. Nicolae pe numele său, a fost oprit în trafic și este acuzat că s-a urcat la volan după ce a consumat substanțe psihoactive. Mai mult decât atât, tânărul avea și permisul suspendat și fără RCA.

Bărbatul de 34 de ani, din Petroșani, urmează să fie prezentat magistraților.

Polițiștii rutieri din Hațeg l-au prins pe 2 martie, pe DN 66. Verificările au arătat că dreptul de a conduce îi era suspendat încă din 2023. Testul alcooltest a ieșit negativ, însă bărbatul a refuzat testarea pentru substanțe interzise. 

„Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În schimb, acesta a refuzat testarea pentru depistarea unui eventual consum de substanțe interzise, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice.

 Rezultatele buletinului de analize toxicologice au confirmat ulterior prezența în organismul conducătorului auto a unor substanțe interzise.

Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul condus de acesta nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă. În consecință, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 7.670 de lei, fiind reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare”, informează IPJ Hunedoara.

 Analizele l-au dat de gol

Condus la o unitate medicală pentru recoltare de probe biologice, rezultatele toxicologice au confirmat prezența substanțelor interzise în organism. Mașina pe care o conducea nu avea nici asigurare RCA valabilă. Amenda aplicată pe loc: 7.670 de lei, cu reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor.

Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Dosarul penal vizează conducerea cu dreptul suspendat și conducerea sub influența substanțelor interzise.

După cum vă spuneam, Nicolae Guță Jr. nu este prima dată în atenția polițiștilor. În anul 2023, permisul de conducere i-a fost luat după ce s-ar fi urcat la volan după ce ar fi consumat alcool și substanțe interzise. Pentru această greșeală pe care a făcut-o, fiul manelistului a fost condamnat, la data de 26 februarie, la 1 an de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe 2 ani.

