Flașnetarii din toată Europa sunt așteptați la Iași

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Primăria, Direcția Județeană pentru Cultură, Centrul Cultural German, Filarmonica de Stat „Moldova”, Asociația Crescendo Events și Ateneul Național Iași continuă seria proiectelor cultural – științifice și de divertisment prin organizarea celei de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice. Conceput în scopul promovării colecției de instrumente de muzică mecanică, unică în țara noastră, dar și de perpetuare a tradiției europene a flașnetarilor, festivalul se va desfășura în perioada 20 – 22 septembrie, pe esplanada și în sălile Palatului Culturii din Iași.

Pe parcursul celor trei zile, programul festivalului va cuprinde expoziții interactive de muzică mecanică, workshop pentru specialiști, spectacole ale flașnetarilor, concerte, coregrafie, animație, prezentări de accesorii vestimentare etc. „Ne vom bucura, și la această ediție, de o participare prestigioasă din țări, precum: Germania, Slovenia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Republica Moldova și România”, au spus oficialii. Coordonat de dr. ing. Monica Nănescu, festivalul va reuni flașnetari, colecționari, cercetători, muzeografi și iubitori de muzică mecanică, facilitând interacțiunea dintre profesioniștii participanți la eveniment și publicul iubitor al fenomenului cultural propus.

Prin conceperea și dezvoltarea acestui proiect, ajuns la ediția a XIV-a, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din Iași se numără printre puținii organizatori ai acestui gen de spectacol din Europa.

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 20 septembrie 2024, ora 11.00, în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii.

Maura ANGHEL