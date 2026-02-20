Flagrant în toiul nopții, la Târgu Frumos

Lovitură puternică dată rețelelor de trafic de droguri din zona Moldovei! Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare suspectată că aducea cocaină din străinătate și o vindea pe piața locală, la prețuri de sute de lei pe doză.

Trei persoane — doi bărbați și o femeie, cu vârste de 34, 36 și 42 de ani — au fost reținute după o anchetă desfășurată timp de mai multe luni, în care investigatorii au urmărit pas cu pas traseul drogurilor, de la achiziție până la distribuția stradală.

Droguri aduse din Germania și vândute în Iași

Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și februarie 2026, principalul suspect, bărbatul de 36 de ani, ar fi procurat și comercializat cocaină, direct sau prin intermediul complicilor săi. Tranzacțiile ar fi avut valori între 500 și 1.000 de lei fiecare, semn că drogul ajunsese deja într-un circuit constant de distribuție.

În paralel, unul dintre suspecți, în vârstă de 42 de ani, este acuzat și că ar fi vândut substanțe psihoactive, activitate desfășurată fără drept, potrivit procurorilor.

Ancheta a scos la iveală și o operațiune mai amplă: în luna februarie 2026, liderul grupării ar fi plecat în Germania, de unde ar fi cumpărat aproximativ 155 de grame de cocaină. Drogurile ar fi fost introduse în România pe cale terestră, ascunse în bagaje, cu sprijinul financiar și logistic al celorlalți membri.

Momentul decisiv al anchetei a venit în dimineața zilei de 18 februarie, în jurul orei 02.00. Suspecții au fost prinși în flagrant în orașul Târgu Frumos, în timp ce transportau cocaina destinată comercializării în municipiul Iași.

Procurorii spun că întreaga cantitate de drog de mare risc a fost indisponibilizată, împreună cu substanțele psihoactive descoperite în timpul investigației.

Reținuți și trimiși în fața judecătorilor

În aceeași zi, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea celor trei persoane, iar pe 19 februarie cazul a ajuns pe masa judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Anchetatorii consideră că intervenția rapidă a împiedicat distribuirea unei cantități importante de cocaină pe piața locală, într-un moment în care consumul de droguri de mare risc devine o problemă tot mai vizibilă în rândul tinerilor.

Ca în orice procedură penală, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege până la o decizie definitivă a instanței. Laura RADU; Carmen DEACONU