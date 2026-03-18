Flagrant la marginea Iașului: cocaină ascunsă în șosetă și o tranzacție care a declanșat arestarea!

O operațiune rapidă și bine coordonată a polițiștilor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, a scos la lumină un nou caz de trafic de droguri de mare risc.

În centrul anchetei se află un bărbat de 45 de ani, suspectat că, pe parcursul lunii martie 2026, ar fi pus în mișcare un mic circuit ilegal de distribuție de cocaină. Potrivit anchetatorilor, acesta nu doar că ar fi deținut substanțele interzise, ci le-ar fi și comercializat, alimentând o piață subterană tot mai activă.

Momentul decisiv a venit pe 12 martie, când individul a fost prins în flagrant, în apropierea localității Holboca. Anchetatorii au intervenit exact în clipa în care ar fi avut loc o tranzacție: 55 de grame de cocaină, porționate atent în 9 punguțe, pregătite pentru vânzare.

Detaliul care a atras atenția anchetatorilor? Drogurile erau ascunse într-un mod aproape banal, dar eficient: într-o șosetă. Un truc aparent simplu, dar care nu a fost suficient pentru a evita descoperirea.

La doar o zi distanță, pe 13 martie, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea suspectului, iar ulterior, un judecător de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Iași a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cazul scoate din nou în evidență dimensiunea ascunsă a traficului de droguri din zona Iașului, unde rețelele – fie ele și de mici dimensiuni – continuă să opereze discret, dar constant.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga rețea și eventualii complici, în timp ce suspectul beneficiază, conform legii, de toate drepturile procesuale și de prezumția de nevinovăție. Andrei TURCU