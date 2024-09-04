Fost șef al Poliției unui oraș din nordul Moldovei acuză că a fost bătut de subalterni. Prim procuror: „Facem verificări”

Dumitru Simionescu, fostul șef al Poliției Hârlău, a depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași o plângere penală pentru purtate abuzivă și abuz în serviciu împotriva unor polițiști și a unui magistrat. Procurorii au confirmat înregistrarea dosarului

Fostul șef al Poliției orașului Hârlău (Iași), Dumitru Simionescu, a depus o plângere penală împotriva polițiștilor care l-au încătușat în seara zilei de 9 aprilie 2024, când a fost prins băut la volan. Simionescu a depus plângerea la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași pentru că sesizarea sa vizează și un magistrat.

„Toate documentele din dosar sunt întocmite de polițiști în fals. Am mai înregistrat la Parchet un dosar în urmă cu două luni și nici măcar nu am fost citat pentru a fi audiat’’, a spus Dumitru Simionescu.

Procurorul Vasile Chifan, șeful Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, a confirmat că a fost primită sesizarea lui Dumitru Simionescu. „Avem un dosar înregistrat, facem verificări. Deocamdată alte informații nu putem furniza’’, a spus prim-procurorul Vasile Chifan pentru sursa citată.

Dumitru Simionescu a fost depistat, recent, sub influența alcoolului în urma unui accident petrecut pe raza județului Iași.

„În seara zilei de 09 aprilie a.c., Poliția Orașului Hârlău a fost sesizată cu privire la faptul că pe raza localității Scobinți a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, respectiv un șofer care conducea un autoturism a intrat în coliziune cu o mașină parcată, ulterior acesta continuând deplasarea. Cu ocazia verificărilor efectuate în teren, polițiștii au identificat conducătorul auto sus-menționat. Acesta a fost condus la sediul poliției și fiind testat alcoolscopic, a rezultat o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost transportat la o unitate sanitară în vederea recoltării de probe biologice’’, transmitea IPJ Iași.