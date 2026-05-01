Fost primar al Iașului, arestat în Italia!

Un caz care a traversat granițe și ani de urmărire se închide, în sfârșit, cu o captură spectaculoasă: un bărbat de 68 de ani din comuna Rediu, județul Iași, condamnat la aproape două decenii de închisoare pentru viol și agresiune sexuală, a fost prins în Italia după ce fusese inclus în categoria „Most Wanted”.

Operațiunea, desfășurată într-o colaborare strânsă între polițiștii ieșeni și autoritățile italiene, marchează finalul unei perioade în care Ionel Onofraș, fost primar al Iașului, care era dat în urmărire internațională, a reușit să se sustragă executării pedepsei. Pe numele său exista un mandat clar: 19 ani și 4 luni de închisoare, o condamnare severă pentru fapte grave care au șocat comunitatea.

Capturarea nu a fost întâmplătoare. În spatele ei stă o rețea de cooperare internațională bine pusă la punct, în care au fost implicate structuri specializate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, dar și canale operative precum Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Italia și Biroul SIRENE România.

În acest moment, bărbatul se află în custodia autorităților italiene. Urmează o etapă esențială: procedurile de extrădare, prin care acesta va fi adus în România pentru a-și executa pedeapsa.

Dincolo de detaliile juridice, cazul scoate în evidență un mesaj clar: fuga nu mai garantează impunitatea. Chiar și după ani, chiar și peste granițe, mecanismele de cooperare internațională pot închide cercul.

Pentru autorități, este o reușită operativă importantă. Pentru opinia publică, este confirmarea că, mai devreme sau mai târziu, astfel de cazuri ajung la un deznodământ.

Andrei TURCU