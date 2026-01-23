Accident cu 9 victime, la Lețcani. Autorul, alcoolemie de de 0,68 mg/l

* un tânăr, de 26 de ani, din județul Neamț, a intrat în coliziune față-spate cu un microbuz condus de un bărbat, de 46 de ani, din municipiul Iași * microbuzul s-a răsturnat pe partea carosabilă și a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 47 de ani, din județul Botoșani * autoturismul condus de tânărul de 26 de ani a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se pe terenul viran * tânărul de 26 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar la testul alcoolscopic a rezultat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat

În această noapte, pe DN 28, în localitatea Lețcani, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un microbuz.

În urma evenimentului, nouă persoane, inclusiv un minor, au fost implicate în accident. Toate persoanele erau conștiente la momentul evaluării de către echipajele de intervenție. O singură victimă, un bărbat în vârstă de 27 de ani, policontuzionat, a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) și transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu autospeciale de stingere, descarcerare, prim ajutor și transport victime multiple, alături de un echipaj medical de la SAJ Iași și echipaje ale poliției rutiere. Echipajele au acționat pentru acordarea primului ajutor calificat, asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și gestionarea zonei în condiții de siguranță.

Ce spun polițiștii

IPJ a comunicat, astăzi, că, „din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un tânăr, de 26 de ani, din județul Neamț, în timp ce conducea autoturismul din direcția Târgu Frumos către municipiul Iași, în afara localității Lețcani, ar fi intrat în coliziune față-spate cu un microbuz condus de un bărbat, de 46 de ani, din municipiul Iași.

Din impact, microbuzul s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă și ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 47 de ani, din județul Botoșani.

Autoturismul condus de tânărul de 26 de ani, ar fi părăsit partea carosabilă, răsturnându-se pe terenul viran.

În urma evenimentului rutier, tânărul de 26 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

De asemenea, acesta a fost testat alcoolscopic, rezultând o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ceilalți șoferi implicați în evenimentul rutier au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Totodată, în urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că numerele de înmatriculare ale autoturismului condus de tânărul de 26 de ani sunt atribuite altui autoturism.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Cauzele producerii accidentului rutier urmează să fie stabilite de către autoritățile competente”.

Daniel BACIU