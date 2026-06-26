FOTO - Parcul Copou s-a transformat într-un muzeu viu al ceramicii!

* zeci de meșteri olari din România, Republica Moldova și Ucraina au deschis, vineri, ediția a 56-a a Târgului „Cucuteni 5000”

Unul dintre cele mai longevive și prestigioase evenimente dedicate artei populare din România a revenit în inima orașului, iar Parcul Copou s-a transformat într-o adevărată capitală a ceramicii tradiționale. Zeci de meșteri olari din România, Republica Moldova și Ucraina și-au adus cele mai valoroase creații la cea de-a 56-a ediție a Târgului Național de Ceramică „Cucuteni 5000”, manifestare care celebrează una dintre cele mai vechi și spectaculoase tradiții artistice ale Europei.

Deschis oficial vineri, 26 iunie, în prezența autorităților locale și județene, evenimentul continuă până duminică, 28 iunie, oferind ieșenilor și turiștilor ocazia rară de a descoperi frumusețea ceramicii autentice, modelată manual după tehnici transmise din generație în generație.

Trei zile în care lutul spune povestea unei civilizații vechi de milenii

Numele târgului nu este întâmplător. „Cucuteni 5000” trimite la una dintre cele mai fascinante civilizații preistorice ale Europei, cultura Cucuteni, ale cărei vestigii au fost descoperite chiar pe teritoriul Moldovei și care impresionează și astăzi prin rafinamentul ceramicii sale.

În acest spirit, ediția din 2026 reunește peste 60 de meșteri olari proveniți din toate marile centre ceramice ale României, dar și invitați din Republica Moldova și Ucraina, transformând Copoul într-un veritabil spațiu al dialogului cultural.

Vizitatorii pot admira și achiziționa vase tradiționale, farfurii pictate manual, ulcioare, căni, obiecte decorative, ceramică utilitară, icoane pe ceramică și numeroase creații contemporane inspirate din motive populare.

La ediția aniversară participă olari din județele Iași, Vâlcea, Olt, Harghita, Suceava, Botoșani, Satu Mare, Sălaj, Dâmbovița, Bihor, Teleorman, Bistrița-Năsăud și Galați, alături de invitați din Republica Moldova și Ucraina.

Fiecare centru ceramic își aduce propriile particularități artistice: culori specifice, motive decorative, forme tradiționale și tehnici care au rezistat trecerii timpului.

Tocmai această diversitate transformă târgul într-o adevărată lecție de patrimoniu viu, unde fiecare obiect spune o poveste despre identitatea unei comunități și despre talentul unor oameni care continuă să păstreze meșteșuguri vechi de sute sau chiar mii de ani.

Tradiția care refuză să dispară

Într-o perioadă dominată de producția industrială și obiectele fabricate în serie, Târgul „Cucuteni 5000” demonstrează că meșteșugurile autentice continuă să aibă un loc important în cultura românească.

Fiecare vas expus poartă amprenta mâinii care l-a modelat, fiecare ornament este pictat manual, iar fiecare piesă este unică.

Pentru mulți dintre meșterii prezenți la Iași, olăritul nu este doar o profesie, ci o moștenire de familie transmisă din generație în generație, un mod de viață și o responsabilitate față de patrimoniul cultural.

Pe parcursul celor trei zile, Parcul Copou va găzdui nu doar expoziții și vânzări de ceramică, ci și demonstrații practice, întâlniri cu meșterii populari și momente dedicate promovării artei tradiționale.

Vizitatorii au ocazia să afle direct de la olari cum se pregătește lutul, cum se modelează vasele pe roată și cum ia naștere fiecare obiect înainte de a fi ars în cuptor.

Atmosfera este completată de farmecul unuia dintre cele mai iubite parcuri ale Iașului, unde tradiția și natura se întâlnesc într-un decor care amintește de rădăcinile culturale ale Moldovei.

Un simbol al identității culturale

Ajuns la cea de-a 56-a ediție, Târgul Național de Ceramică „Cucuteni 5000” rămâne unul dintre cele mai importante evenimente de profil din România și un reper pentru promovarea patrimoniului cultural tradițional.

Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Iași, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

Timp de trei zile, Iașul devine capitala ceramicii românești, iar Copoul oferă o călătorie spectaculoasă prin istoria, tradițiile și arta populară care au făcut celebră cultura Cucuteni în întreaga lume.

Carmen DEACONU