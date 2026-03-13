FOTO - Peste 600 de muncitori și aproape 400 de autobasculante și utilaje pe sectorul ieșean al autostrăzii A7!

Pe șantierele Autostrăzii A7, între Bacău și Pașcani, Iașul devine un adevărat furnicar al progresului. Loturile 2 și 3, ce leagă Trifești de Pașcani, au depășit pragul impresionant de 40% grad de execuție fizică, mobilizând resurse și energie ca pentru un proiect de magnitudine europeană.

Peste 600 de muncitori și aproape 400 de autobasculante și utilaje muncesc neîntrerupt pentru ca fiecare metru de asfalt să prindă contur. Stratul de formă este așternut cu precizie, fundațiile de balast sunt turnate cu rigurozitate, iar structurile ce vor susține traficul intens prind viață sub ochii celor care urmăresc zi de zi transformarea pe șantier.

Zona nodului turbion de la Pașcani este scena unui veritabil spectacol inginereasc: depozitele de materiale cresc ca niște coloși din beton, pregătind terenul pentru etapele următoare ale acestei autostrăzi vitale pentru Moldova.

Lotul 2, între Trifești și Gherăești, se mândrește cu 18,99 km de drum în plină evoluție, în timp ce Lotul 3, de la Mircești la Pașcani, cu cei 28,09 km ai săi, demonstrează că mobilizarea și seriozitatea constructorului pot transforma rapid planurile în realitate.

Antreprenorul – Asociere SC Spedition UMB – SC SA&PE Construct – SC Tehnostrade – demonstrează o forță organizatorică remarcabilă, coordonând zeci de echipe și sute de utilaje pentru a respecta termenul de 30 luni stabilit în contractul semnat pe 15 februarie 2023.

Și totul se realizează din fonduri europene, demonstrând că investițiile masive în infrastructură nu mai sunt doar promisiuni, ci realitate palpabilă. Daniel BACIU