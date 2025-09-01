FOTO - Podul peste Prut de la Ungheni, avans considerabil!

* se lucrează continuu la primul pod de autostradă dintre România și Republica Moldova, obiectiv strategic, parte a viitoarei autostrăzi A8

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat noi imagini de pe șantierul podului peste Prut de la Ungheni–Zagarancea, primul pod la nivel de autostradă care va lega România de Republica Moldova.

Șantier în plină desfășurare, iar potrivit DRDP Iași, în prezent se lucrează pe ambele maluri ale Prutului. Echipele prezente pe șantier execută lucrări de terasamente, săpături și pregătirea terenului, egalizarea culeilor,

spargerea capetelor de piloți, armarea fundațiilor.

Podul, ale cărui lucrări au debutat pe 26 aprilie 2025, aare un termen de execuție de 18 luni și o garanție de 10 ani, fiind considerat un obiectiv strategic de infrastructură.

Ansamblul de poduri de la Ungheni – Zagarancea va face legătura cu viitoarea autostradă A8 (Tg. Neamț – Lețcani – Ungheni), cunoscută și sub numele de „Autostrada Unirii”. Acest proiect este așteptat de ani buni și este privit drept o investiție de importanță națională, deoarece ar urma să conecteze Moldova la rețeaua europeană de autostrăzi.

Construcția are nu doar o dimensiune tehnică, ci și una politică și simbolică. Podul de la Ungheni va fi prima legătură rutieră la nivel de autostradă peste Prut, consolidând relația dintre România și Republica Moldova și facilitând transportul de mărfuri și pasageri între cele două state.