FOTO - Podul peste Prut de la Ungheni, avans considerabil!
Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD
Aerostar Iași, 5 ani de excelență. Oamenii fără de care niciun avion nu ar decola
Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă
Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol
Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare
VIDEO Un român dispărut în 1991 s-a întors după trei decenii cu aceleași haine și același bilet de tren: Familia a rămas înmărmurită
Program complet FCSB în Europa League
10 schimbări alimentare pe care trebuie să le faci când împlinești 50 de ani, potrivit științei
FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Ce riscă campioana României
FOTO - Podul peste Prut de la Ungheni, avans considerabil!

* se lucrează continuu la primul pod de autostradă dintre România și Republica Moldova, obiectiv strategic, parte a viitoarei autostrăzi A8

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat noi imagini de pe șantierul podului peste Prut de la Ungheni–Zagarancea, primul pod la nivel de autostradă care va lega România de Republica Moldova.

Șantier în plină desfășurare, iar potrivit DRDP Iași, în prezent se lucrează pe ambele maluri ale Prutului. Echipele prezente pe șantier execută lucrări de terasamente, săpături și pregătirea terenului, egalizarea culeilor,

spargerea capetelor de piloți, armarea fundațiilor.

Podul, ale cărui lucrări au debutat pe 26 aprilie 2025, aare un termen de execuție de 18 luni și o garanție de 10 ani, fiind considerat un obiectiv strategic de infrastructură.

Ansamblul de poduri de la Ungheni – Zagarancea va face legătura cu viitoarea autostradă A8 (Tg. Neamț – Lețcani – Ungheni), cunoscută și sub numele de „Autostrada Unirii”. Acest proiect este așteptat de ani buni și este privit drept o investiție de importanță națională, deoarece ar urma să conecteze Moldova la rețeaua europeană de autostrăzi.

Construcția are nu doar o dimensiune tehnică, ci și una politică și simbolică. Podul de la Ungheni va fi prima legătură rutieră la nivel de autostradă peste Prut, consolidând relația dintre România și Republica Moldova și facilitând transportul de mărfuri și pasageri între cele două state.

 

Anul viitor, Primăria va livra aproape 200 de locuințe sociale nou-nouțe
01/09/2025 20:20

Anul viitor, Primăria va livra aproape 200 de locuințe sociale nou-nouțe

* locuintele vor fi repartizate tinerilor ieseni aflati in situatii de risc social * constructiile vor respecta standardul european nZEB, ceea ce inseamnă performantă energetică foarte ridicată si consum ap ...

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!
01/09/2025 19:53

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!

* acesta fost desemnat campion national la productia de grau, cu 10,5 tone/ha fără irigatii * rezultatul obtinut este spectaculos in contextul in care media natională estimată de Comisia Europeană e ...

Grija zilei de mâine îi macină pe ieșeni. Psihologii vorbesc despre afecțiuni grave
01/09/2025 19:50

Grija zilei de mâine îi macină pe ieșeni. Psihologii vorbesc despre afecțiuni grave

* „Cele mai expuse sunt persoanele care nu sunt pregătite si nu au un plan de rezervă, dar nici o rezervă psihologică pentru a face fată unor astfel de situatii”, sustin psihologii * principale ...

„E important să avem curaj să intervenim și să vorbim”. Bullying-ul, explicat de copii
01/09/2025 17:46

„E important să avem curaj să intervenim și să vorbim”. Bullying-ul, explicat de copii

Fenomenul bullying-ului devine tot mai prezent in scolile din Romania, inclusiv la Iasi, unde elevii se confruntă zilnic cu jigniri, porecle, excludere sau chiar agresiuni fizice. Desi multi adulti minimalizea ...

Efectul reformelor din administrație: Primăriile ieșene devin nefuncționale
01/09/2025 17:32

Efectul reformelor din administrație: Primăriile ieșene devin nefuncționale

* „Trebuie să am contabil, asistent social, stare civilă, casier. Cine mai face incasările, cine mai intocmeşte dosarele sociale, cine mai ţine contabilitatea? Nu pot să renunţ la servicii vitale&r ...

Rezidenţii din Iaşi vor fi coordonaţi direct de UMF „Grigore T. Popa”
01/09/2025 17:32

Rezidenţii din Iaşi vor fi coordonaţi direct de UMF „Grigore T. Popa”

Începand cu 1 septembrie, responsabilitatea privind coordonarea activităţii medicilor rezidenţi nu va mai aparţine Direcţiilor de Sănătate Publică, ci universităţilor de medicină şi farmacie d ...

BNR a ales să facă leul mai scump
01/09/2025 17:31

BNR a ales să facă leul mai scump

Volatilitatea din piata monetară a fost minimă, evolutie la care contribuie nivelul bun al lichiditătii. La jumătatea lunii mai, indicii ROBOR au atins maxime ale ultimilor doi ani si jumătate, efect al ie ...

Valorizarea patrimoniului cultural prin digitalizare – tema unui proiect internaţional
01/09/2025 17:29

Valorizarea patrimoniului cultural prin digitalizare – tema unui proiect internaţional

Marti, incepe la Iasi un atractiv eveniment cultural-stiintific, prilejuit de implementarea proiectului CHARME – Digital Cultural Heritage Activity acRoss Multiple European Regions (Activitáti de d ...

Radu Afrim duce Iașul la Constanța: două spectacole puternice ale Teatrului Național, invitate la SEAS 2025
01/09/2025 17:26

Radu Afrim duce Iașul la Constanța: două spectacole puternice ale Teatrului Național, invitate la SEAS 2025

Iasul teatral traversează tara si cucereste Constanta. Două spectacole semnate de Radu Afrim la Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi au fost selectate in programul Stagiunii Estivale a Ar ...

Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD
01/09/2025 17:00

Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD

Un inceput de an scolar cu totul diferit la Iasi. La Liceul Tehnologic de Electronică si Telecomunicatii „Gh. Marzescu” va fi lansat un proiect inedit: un colt de socializare amenajat direct i ...

