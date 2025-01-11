FOTOGEOGRAFICA duplex fotografic București – Iași

Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează un dublu eveniment dedicat Zilei Artei Fotografice din România și Zilei Culturii Naționale, intitulat ”Fotogeografica, fereastră deschisă către ţară”.

Sâmbătă, 11 ianuarie 2025, ora 12:30 la Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, din Calea Plevnei, nr 61, se vor expune premiile retrospective Fotogeografica, edițiile I – XXVII, iar miercuri 15 ianuarie 2025, ora 14.30 la Galeria Universitas (Casa Balș etaj 2) a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași se vor prezenta premiile și catalogul ediției cu numărul XXVIII.

Sursă inepuizabilă de inspirație pentru artiști, natura oferă un excelent cadru de explorare a frumuseților mediului înconjurător captate de lentila aparatului de fotografiat, ce devine nemijlocit un instrument de (re)conectare autentică a omului cu natura. Consider că expoziția itinerantă Fotogeografica reprezintă o excepțională metodă educațională și o veritabilă modalitate de documentare, conservare și promovare a tradițiilor, culturii și valorilor naționale. (Critic de artă, Cercetător Științific dr. Mirela Ștefănescu)

Fotogeografica este una dintre cele mai longevive și populare manifestări culturale din România, prin care se promovează valorile patrimoniului natural și cultural. În decursul timpului s-a transformat dintr-un concurs anual de fotografie deschis tineretului, completat cu o multitudine de activități, publicații, expediții de teren și o permanentă interogație despre rolul acestui gen, într-o ”mișcare-fenomen”. Standardul a crescut an de an, iar premianții au devenit ulterior profesioniști respectați, cu trofee în competiții prestigioase internaționale, au ilustrat publicații și albume, au realizat expoziții personale de mare succes. Imaginile lor sunt nu numai un document, ci și un îndemn. Patrimoniul natural și cultural este o parte importantă din identitatea noastră și o moștenire ce obligă. Manifestarea a devenit o tradiție culturală în România și un brand consacrat.

Evenimentul este dedicat Zilei Artei Fotografice în România, care este aniversată anual la data de 11 ianuarie, ca un omagiu adus pictorului și fotografului Carol Popp de Szathmáry, recunoscut ca fiind primul fotograf al României și primul fotograf de război din lume. De asemenea, expoziția evidențiază Ziua Culturii Naționale ce se sărbătorește anual pe 15 ianuarie, cu scopul de a promova cultura, arta și patrimoniul național.

