Frunzele se reîntorc în oraș!

Suntem în plin sezon de căderea frunzelor, dar la Iași acestea nu sunt considerate doar un simplu deșeu vegetal, ci materie primă pentru compost. Zilnic, câte 10 autocamioane pline cu frunze sunt adunate de prin tot orașul și duse spre depozitare la cei de la Servicii Publice Iași. În cinci săptămâni, acestea se transformă în compost și ajung din nou în oraș ca substrat pentru flori și alte plante. Astfel, nimic nu se pierde, totul se transformă.

De la începutul lunii octombrie, în fiecare zi, angajații de la Servicii Publice Iași muncesc de dimineață până seara la strâns frunzele din oraș. Cele mai multe se adună din parcul Copou, acolo unde sunt și cei mai mulți copaci. „Pe Copou avem 12 hectare de parc și automat aici frunzele sunt mai multe. Zilnic adună frunze, cam două luni pe an, adunăm cam 5 camioane pe zi. Jumătate din ce se adună din tot orașul provine de aici, aici avem practic plămânul orașului. Le ducem în pepinieră, să facem compost și aducem apoi compostul înapoi, în oraș, să îmbunătățim solul”. spune Mihai Răzuș, inginer la Servicii Publice Iași.

Odată strânse din întregul oraș frunzele nu ajung nici la groapa de gunoi și nici nu sunt arse.

Cei de la Servicii Publice le depozitează pentru ca mai apoi să le transforme în compost. „Frunzele colectate din oraș le aducem aici și sunt ținute aici până facem compost. Rezultatul îl amestecăm cu pământ și îl punem în oraș în jardiniere și alte locuri. În 5 săptămâni se face compostul, în instalație intră cam 400 de metri cubi de frunze și alte materiale vegetale, nimic nu se pierde, rezultă 150 de metri cubi de compost”, spune Marius Sârbu, inginer șef Servicii Publice Iași.

Produsul obținut se întoarce tot în oraș. „Cam tot ce rezultă din deșeurile vegetale le băgăm la compost sau facem peleți pe cere îi folosim la încălzirea serelor. Totul intră într-un circuit”, mai explică inginerul.

În fiecare an, doar din urma frunzelor adunate din oraș se produc 80 de tone de compost. Maria STANCU