Funcționari din Finanțele ieșene, prinși în incompatibilitate. Reprezentau firme private pe care ar fi trebuit să le controleze!

Un nou scandal zguduie sistemul fiscal din Iași. Agenția Națională de Administrare Fiscală a descoperit că cinci funcționari din cadrul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași se aflau în situații clare de incompatibilitate, după ce au reprezentat interesele unor firme private, în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu în instituția statului.

Potrivit informațiilor furnizate de ANAF, cei cinci funcționari dețineau certificate digitale calificate pe care le utilizau pentru a reprezenta oficial diverse societăți comerciale în relația cu autoritățile fiscale. Problema majoră este că aceștia făceau acest lucru în paralel cu funcțiile publice pe care le ocupau, situație strict interzisă de legislația în vigoare.

Mai grav, unii dintre acești funcționari ar fi fost implicați chiar în proceduri de administrare fiscală pentru contribuabilii pe care îi reprezentau, ceea ce ridică semne serioase de întrebare asupra imparțialității și corectitudinii proceselor fiscale.

Legea interzice astfel de situații

Conform legislației privind statutul funcționarilor publici, un angajat al statului nu poate fi simultan mandatar sau reprezentant al unei persoane juridice în domenii care au legătură cu atribuțiile sale de serviciu.

Prin acțiunile lor, cei cinci funcționari ar fi încălcat aceste prevederi, intrând într-o situație evidentă de conflict de interese și incompatibilitate.

Având în vedere gravitatea situației, ANAF a anunțat că va sesiza Agenția Națională de Integritate, instituția abilitată să verifice astfel de situații și să stabilească eventualele sancțiuni.

Dacă incompatibilitatea va fi confirmată oficial, funcționarii riscă sancțiuni disciplinare severe, interdicția de a mai ocupa funcții publice și alte măsuri prevăzute de lege.

Reprezentanții ANAF au transmis că astfel de situații sunt tratate cu maximă seriozitate și că verificările interne vor fi intensificate, pentru a preveni apariția unor cazuri similare în viitor.

Scandalul ridică însă suspiciuni care planează tot mai des asupra instituțiilor publice, referitoare la cât de bine sunt monitorizate activitățile funcționarilor care au acces direct la mecanismele fiscale ale statului.

Daniel BACIU