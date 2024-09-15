Furia ciclonului Boris. Inundații devastatoare și comunități paralizate în Sudul Moldovei

Ciclonul Boris, care a lovit cu furie și sudul Moldovei, a adus precipitații torențiale, distrugând infrastructura și forțând evacuarea localnicilor din mai multe comune din județele Vaslui și Iași. În doar câteva ore, apele umflate ale râurilor și torenții de ploi au creat haos, punând în pericol viețile oamenilor și provocând pagube materiale de proporții.

Vaslui. Râurile au ieșit din matcă, drumuri blocate

În județul Vaslui, cele mai afectate localități au fost situate în partea de sud-est, în apropierea graniței cu județul Galați. Râul Elan, în zona podului de beton Murgeni-Fălciu, a ieșit din albia minoră, inundând curți și grădini din localități precum Fălciu, Mălușteni, Blăgești și Murgeni​(inundatii ). Traficul rutier în zona Fălciu a fost grav perturbat, apa trecând peste terasamentele drumului național la intrarea în localitate dinspre Huși. În comuna Banca, carosabilul acoperit de ape a făcut traficul imposibil.

Autoritățile au intervenit prompt, montând baraje și echipamente de drenaj, iar utilaje grele din Bârlad au fost trimise pentru a debloca podețele acoperite de ape​(inundatii ). Însă, în pofida acțiunilor autorităților, pagubele materiale au fost semnificative. Mai multe case au fost parțial distruse, iar oamenii au fost nevoiți să părăsească locuințele pentru a se adăposti în locuri mai sigure. Echipele de intervenție au acționat în forță, având de-a face cu șapte intervenții majore în localități precum Cârja, Schineni și municipiul Bârlad.

Iași. Aluviuni și tabere pentru sinistrați

În județul Iași, ciclonul Boris a provocat de asemenea haos, lăsând în urmă drumuri blocate și localități izolate. Pe DN 28, între Raducăneni și Moșna, aluviunile au deteriorat acostamentele, iar drumul a fost închis la kilometrul 133​(inundatii iasi). Echipaje de poliție și utilaje grele au fost mobilizate pentru a dirija traficul și a curăța drumurile afectate.

Un alt aspect alarmant a fost crearea unor tabere pentru sinistrați, pentru a face față numărului mare de persoane evacuate din județele afectate. Pe terenul de fotbal al comunei Gorban din județul Iași, ISU a ridicat o tabără cu aproximativ 100 de locuri pentru locuitorii afectați din Vaslui și Galați​(inundatii iasi). O a doua tabără, cu o capacitate de 200 de persoane, este în curs de amenajare, pentru a răspunde nevoilor umanitare.

Meteorologii au avertizat că ciclonul nu doar că a adus precipitații extreme, dar a și cauzat o scădere drastică a temperaturilor, cu până la 15 grade mai puțin decât valorile normale pentru această perioadă​(inundatii iasi). În zonele afectate, apa acumulată a depășit 70-80 l/mp, transformând străzi și curți în adevărate lacuri.

Mobilizarea autorităților

În fața acestui dezastru natural, mobilizarea autorităților a fost imediată. Inspectoratele pentru situații de urgență din ambele județe au intervenit cu toate forțele disponibile, monitorizând permanent nivelul apelor și intervenind acolo unde era necesar. De asemenea, au fost trimise provizii din rezerva de stat pentru a sprijini persoanele evacuate.

În județul Vaslui, echipajele de la ISU și serviciile voluntare de urgență au acționat în forță pentru a preveni extinderea pagubelor, iar în județul Iași, autoritățile au reușit să securizeze drumurile și să ofere refugiu sinistraților. Ciclonul Boris a lăsat o amprentă devastatoare în sudul Moldovei. Deși pagubele materiale sunt mari, reacția rapidă a autorităților și solidaritatea comunităților locale au oferit un sprijin vital celor afectați.

Maura ANGHEL