Furt de proporții la Iași. Urmărire pe străzile orașului și probe aruncate în Bahlui

Un caz de furt calificat cu miză ridicată și desfășurare complexă a fost instrumentat de polițiștii ieșeni, după ce un bărbat de 55 de ani, din județul Iași, a fost reținut și ulterior arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi sustras bunuri de lux în valoare de aproximativ 100.000 de euro din locuința unei persoane din municipiul Iași.

Potrivit anchetatorilor, fapta s-ar fi produs la data de 29 martie, când bărbatul ar fi pătruns fără drept în locuința unui bărbat de 44 de ani, după ce ar fi forțat ușa de acces. Din interior ar fi fost sustrase mai multe bunuri de valoare, inclusiv ceasuri, bijuterii, un colier, o brățară și o curea, prejudiciul estimat fiind semnificativ.

Ancheta a luat o turnură spectaculoasă după ce polițiștii au stabilit traseul presupusului autor, la scurt timp după comiterea faptei. Acesta s-ar fi deplasat pe jos prin mai multe zone din municipiul Iași, iar la un moment dat ar fi abandonat o geantă în care se aflau uneltele folosite la comiterea furtului.

Într-o intervenție mai rar întâlnită, au fost solicitați și scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, care au reușit să localizeze și să recupereze geanta din râul Bahlui, aceasta devenind o probă importantă în dosar.

Percheziții și capturare în alt județ

Cercetările au continuat în ritm accelerat, iar la data de 23 aprilie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași, împreună cu polițiști din cadrul IPJ Ialomița, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în județul Ialomița.

Bărbatul de 55 de ani a fost identificat, ridicat și condus la audieri, într-o acțiune care a presupus cooperare interjudețeană și activități operative extinse.

La data de 24 aprilie, suspectul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și ulterior Judecătoriei Iași. În urma analizării probelor și a situației juridice, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cazul rămâne în atenția polițiștilor Biroului de Investigații Criminale Iași, care continuă administrarea probatoriului, în încercarea de a stabili în detaliu toate circumstanțele faptei și eventuale conexiuni sau activități infracționale anterioare.

Activitățile au fost derulate cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, într-o operațiune care a combinat investigația clasică, urmărirea operativă și recuperarea de probe din medii dificile, inclusiv din apă. Andrei TURCU